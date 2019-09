Mexsport



Americanistas se toman la foto Como parte de las actividades previas al encuentro entre Bravos y América en la jornada 10 de la Liga MX, algunos aficionados fronterizos al equipo azulcrema se tomarán la foto oficial mañana sábado en punto de las 4 de la tarde en la explanada de la Mega Bandera Alfonso Ocón / El Diario

viernes, 20 septiembre 2019 | 06:00

Como parte de las actividades previas al encuentro entre Bravos FC Juárez y Club América en la jornada 10 de la Liga MX, algunos aficionados fronterizos al equipo azulcrema se tomarán la foto oficial mañana sábado en punto de las 4 de la tarde en la explanada de la Mega Bandera, en el área de El Chamizal.



La convocatoria para esta fotografía oficial se realizó a través de la página de Facebook Azulcremas Juárez / El Paso, que cuenta con más de 500 seguidores.



“Nosotros elegimos esta fecha porque son días antes al partido. Sería como nuestra primera forma de manifestarnos y hacer notar que viene el América”, dijo el organizador del evento, Daniel Mota.



Ésta será la primera ocasión en la que aficionados americanistas de esta región se reúnan para tomar una foto oficial, de acuerdo con información de Daniel.



“El objetivo es que Ciudad Juárez sea otra sucursal más de lo que es el americanismo, como lo es en todo México y en Estados Unidos”, dijo el también administrador de la página Azulcremas Juárez / El Paso que edita Luis Rodríguez.



Se espera que acudan al evento entre 100 y 200 aficionados americanistas, quienes podrán asistir con playeras, banderas, globos, entre otros artículos alusivos al conjunto de Coapa. Incluso el organizador extendió la invitación a todos los seguidores del club para que se sumen.



“El evento es familiar, pueden asistir niños, bebés, bajo la responsabilidad de sus padres, adultos mayores, para nosotros no existe la clase social, no importa la edad, ni el género o el pensamiento”, puntualizó.



El punto para tomar la fotografía se eligió a través de una votación en redes sociales.



Además, Mota comentó que la idea surgió luego de la final de la Copa MX entre los Bravos y el América en abril de este año.



“Vimos que otras aficiones realizan sus fotos y dijimos que nosotros no nos podemos quedar atrás, sobre todo para juntarnos, convivir y conocernos”, explicó.



La comunidad americanista de esta frontera espera organizar otra actividad para el día del partido, que se desarrollará el próximo miércoles 25 del mes en curso en el estadio Olímpico Benito Juárez.