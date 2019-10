Cortesía Bravos FC Juárez



Amargura y frustración por derrota Un sabor de boca amargo y frustración fue lo que dejó la derrota ante Atlético San Luis para los Bravos FC Juárez, que se preparan para viajar hoy a Sacramento, California para encarar un duelo amistoso contra el Sacramento Republic FC Alfonso Ocón Guevara / El Diario

El defensor del conjunto juarense, Éder Borelli, mencionó que la frustración se debe a que consideran que la derrota no reflejó lo que se observó en el campo durante los 90 minutos. Además, Atlético San Luis atravesaba por una mala racha de tres partidos consecutivos sin victoria, algo que brindaba a algunos aficionados fronterizos la sensación de que los tres puntos podrían quedarse sin problema para los de casa.



“Nosotros también teníamos la misma sensación, pero por algo San Luis es un equipo que está en Primera División, ha hecho sus méritos, tienen un gran plantel y no se puede presupuestar ninguna victoria antes de un partido”, declaró Borelli Cap.



Pese a la derrota, Éder Nicolás recalcó la mejoría que ha tenido el conjunto fronterizo en cuanto al funcionamiento del equipo, aunque lamentó que eso no se refleje en la tabla y en los resultados.



En el plano individual, el futbolista de los Bravos mencionó sentirse contento con el rol que hasta el momento ha desempeñado con el equipo, solamente ha disputado tres encuentros, dos de ellos como titular.



“A nosotros el papel que nos toca es seguir trabajando para cuando se presente la oportunidad la podamos aprovechar, creo que he aprovechado las oportunidades y he levantado la mano”, comentó el jugador originario de Monterrey, Nuevo León.



El pasado domingo Borelli recibió la oportunidad de estar en el cuadro titular debido a la lesión de Alberto Acosta, quien ocupa regularmente esa posición.



“Siempre estoy preparando para cuando el cuerpo técnico me necesita, como en este partido por la lesión de ‘Beto’ (Acosta), a uno le gusta entrar en otras circunstancias, pero tienes que estar preparado”, externó.



Ahora los Bravos deberán darle la vuelta a la derrota y enfocarse en su siguiente compromiso, un partido amistoso ante el Sacramento Republic FC, equipo que compite en la USL Championship, misma división en la que juega El Paso Locomotive.



“Nos va a servir para seguir en ritmo. También el tiempo servirá para que los que estén tocados puedan recibir el tratamiento adecuado y que lleguen sin problemas al juego ante Pachuca”, puntualizó Borelli.



Hoy el FC Juárez viajará a California para encarar este duelo, ya que no habrá actividad en la Liga MX debido a la fecha FIFA de octubre.