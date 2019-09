Cortesía Bravos FC Juárez



Amargo sabor de boca A Edy Brambila, mediocampista del FC Juárez, el empate a un gol en casa contra América lo dejó insatisfecho Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 27 septiembre 2019 | 06:00

Un sabor amargo dejó el empate de último momento ante las Águilas del América, así lo aseguró Edy Brambila, jugador de los Bravos de Juárez que entró de cambio al minuto 77, cuando el partido todavía era favorable para el equipo fronterizo por la mínima diferencia.



Las tres modificaciones que ordenó el entrenador Gabriel Caballero se realizaron antes de que el cuadro azulcrema igualara el marcador. El último cambio se dio con el ingreso de Elio Castro y la salida de Mauro Fernández, un minuto antes de la anotación que sentenció el empate.



“Nos queda un sabor amargo, un sabor difícil de aceptar por lo que fue el partido. Nosotros trabajamos bien el juego, sabemos que somos un equipo que se hace fuerte en casa, los presionamos bien, la afición se hizo notar, el cima fue favorable, ya que no hizo tanto calor, pero al final el futbol es de aciertos y errores”, comentó Brambila.



El playera número 10 de Bravos aseguró que el conjunto fronterizo tuvo otras jugadas claras para convertir, pero no se lograron capitalizar.



“El punto no es malo cuando juegas contra un rival que te propone todo el tiempo y me parece que en lo general fue un buen partido”, dijo Edy.



“Para redondear el partido sólo nos faltó ganar, hicimos todo lo demás, tal vez si proponemos antes un poquito más, hubiéramos convertido otro gol, pero hoy se pueden hablar muchas cosas. Contra León muchos hablaron de que los cambios se hicieron muy rápido, ayer muchos dijeron que se hicieron tarde, pero el resultado al final es el que te va a decir si fueron a tiempo o no”, añadió.



Con el empate a cinco minutos del silbatazo final, la victoria sobre las Águilas solamente quedó en el anhelo, ya que la suma de 12 puntos hubiera impactado de forma positiva el ánimo del equipo y seguir soñando con el acceso a Liguilla.



“Se ha jugado mucho mejor en gran parte de los partidos, hemos sacado más puntos y de local somos mucho más fuerte, nos ayudaba mucho más el calor, ahora viene el fresco, pero tenemos que seguir sacando ventaja de la localía”, manifestó el mediocampista de Bravos.



Con el empate ante América, el primero que factura en el Apertura 2019, el club fronterizo llegó a 10 unidades, producto de la citada igualada, además de tres triunfos y seis descalabros.