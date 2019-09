Cortesía



Alistan armas Aún en busca de su primera victoria, después del empate a cero goles con Centellas de Necaxa, el equipo de las Bravas de Juárez volvió a la cancha el miércoles para comenzar a planear su próximo partido de la Liga MX femenil contra Toluca Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 13 septiembre 2019 | 06:00

Después del empate a cero goles con Centellas de Necaxa y tomar un día libre, el equipo de las Bravas de Juárez volvió a la cancha el miércoles para comenzar a planear su próximo partido de la Liga MX femenil.



Sus rivales de la décima jornada del Apertura 2019, serán las ‘Pingas’ del Club Deportivo Toluca.



Celeste Vidal, quien tuvo participación los 90 minutos ante la escuadra de Aguascalientes, habló de lo ocurrido en ese partido que se realizó en el estadio Olímpico Benito Juárez.



“Creo que el equipo respondió bien, sabía a lo que se enfrentaba; Necaxa venía a buscar también sus tres puntos, confiando en que íbamos a cometer errores. El equipo jugó bien, puso de su parte, sin embargo no se nos dieron, espero que para la próxima poderlos tener (los tres puntos)”, mencionó la mediocampista del equipo fronterizo.



Vidal señaló que se deben corregir ciertos detalles para poder dar un buen partido ante el conjunto escarlata y reconoció el buen funcionamiento de sus compañeras a lo largo de los 90 minutos.



“Estamos preparándonos para nuestro próximo partido, espero que no nos llegue a afectar el tema de la altura, trabajaremos duro esta semana que tenemos, vamos con todo el propósito para a final de cuentas obtener un buen planteamiento contra el equipo de Toluca”, dijo la dorsal 13.



Las jugadoras fronterizas saben de la importancia de sumar unidades el próximo duelo en la capital mexiquense, sobre todo por las unidades que se dejaron escapar como locales ante Centellas.



David Aponte, quien vivió su primer partido en el banquillo de Bravas, sabe que tendrá una tarea difícil, ya que la escuadra de Toluca marcha como quinto lugar de la competencia con 15 puntos y hará todo lo posible por no dejar escapar unidades en su casa para mantenerse en zona de liguilla.



“Ante Necaxa las muchachas hicieron un buen esfuerzo, físicamente toleraron un partido que no fue sencillo, ya que el rival también salió a proponer y atacar. La mentalidad que tienen las jugadoras, es la misma que tiene el club, con respecto al compromiso y la búsqueda de resultados positivos”, manifestó el timonel del equipo femenil.



El próximo lunes 16 de septiembre las Bravas visitarán a las Diablas del Toluca en el Estadio Nemesio Díez a partir de las 4 de la tarde (tiempo de Ciudad Juárez).