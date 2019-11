Alista directiva estrategia

Cortesía Bravos FC Juárez



jueves, 07 noviembre 2019 | 06:00

A falta de dos jornadas para que concluya el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el presidente deportivo de Bravos de Juárez, Álvaro Navarro, aseguró que la directiva fronteriza ha llevado a cabo una planeación durante los dos últimos meses de cara a la próxima campaña, con la que se espera tener resultados positivos que impacten el desarrollo del equipo en el Clausura 2020.



“Hemos hecho un análisis permanente; hacemos una evaluación después de cada jornada, y ya viene el término de la temporada, nos quedan dos grandes partidos, dos grandes finales y ya tenemos el 100 por ciento de la planeación de lo que vamos a hacer el día 25 ó 26 de este mes cuando se rompan filas”, comentó el dirigente.



“Tenemos dos meses trabajando en esta planeación, hemos analizado cada partido, hemos analizado línea por línea, jugador por jugador, porque este equipo debe ser más fuerte, más competitivo, porque tenemos una gran responsabilidad con nuestra afición, que nos ha marcado esta exigencia”, añadió.



A pesar de que quedan dos fechas para que llegue a su fin el primer torneo en el que Bravos interviene, Navarro Gárete aseguró que la directiva y cuerpo técnico ya saben lo qué se necesita traer de refuerzos y en qué líneas apuntalar al conjunto juarense.



“El funcionamiento del equipo en lo general ha sido bueno; hay algunos resultados que parecieran injustos, pero finalmente el futbol es de resultados, y el trabajo de Gabriel Caballero y su cuerpo técnico, así como la entrega de los jugadores, nos tiene tranquilos, pero no satisfechos, pero sabíamos que nos iba a costar arrancar en la Liga MX”, dijo el directivo.



“Por lo pronto tenemos que respetar los tiempos de la Liga, respetar los tiempos del equipo y de nuestros jugadores y no podemos dar nombres de los jugadores que se van y los que llegan cuando aún faltan dos jornadas. Después de que concluya el torneo podremos manejar información más concreta y específica”, agregó.



Álvaro señaló que la derrota en Morelia fue un duro golpe que doló mucho a todos los integrantes del club, pero fue un revés del que se aprendió, ya que exhibió las carencias del equipo.



“Nos expuso y nos quitó la cobija, y nos enseñó dónde estábamos careciendo. No nos asustó, más bien nos preocupó, pero nos acabó de enseñar lo que tenemos qué traer para el equipo”, puntualizó.



“Al final del juego en Morelia, yo podía haber bajado al vestidor y el camión de regreso iba a traer a la mitad de la gente, pero ningún jugador se equivocó porque quiso. Tenemos que tener la cabeza fría y saber qué estamos haciendo o por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer”, finalizó.