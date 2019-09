Marco Tapia / El Diario



Agridulce igualada Bravos FC Juárez adelanta en el marcador en el primer tiempo, cede la iniciativa, tirado atrás no aguanta el embate de las Águilas del América y a cuatro minutos del final recibe el gol del empate Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

jueves, 26 septiembre 2019 | 06:00

Diego Rolán marcó su primer gol en el futbol mexicano, pero el juvenil Federico Viñas también se estrenó con un tanto en el máximo circuito y los Bravos de Juárez empataron a un gol con las Águilas del América, en actividad de la jornada 11 de la Liga MX.



Ante poco más de 19 mil 700 aficionados la escuadra juarense registró su primer empate del Apertura 2019 y llegó a 10 puntos en su temporada de debut en Primera División.



La primera intentona de ofensiva de Bravos terminó en un tiro de esquina, que finalmente no tuvo consecuencias para las Águilas, apenas librado el segundo minuto de partido.



También a pelota parada el América generó o intentó generar su primera manifestación en el ataque, pero no fructificó. Luego vino un disparo lejano de Henry Martín, pero salió muy por arriba del arco defendido por Iván Vázquez.



Al minuto seis Giovani dos Santos horadó el arco rival, pero la jugada fue invalidada por un fuera de lugar. Los futbolistas del cuadro azulcrema pidieron al árbitro que la jugada se revisara en el VAR, pero no concedió.



Fue Rolán el que con un certero cabezazo abrió el marcador al minuto 10 de acción.



La jugada fue concebida por la banda de la derecha por Israel Jiménez que condujo algunos metros con la pelota, puso un pase raso a Mauro Fernández, que aprovechó la tibia marca de los defensivos americanistas para sacar un centro preciso que remató de cabeza Rolán prácticamente sobre la línea del área chica para poner la esférica fuera del alcance de Guillermo Ochoa, que parecía que volaba en cámara lenta.



A la media hora del encuentro los nervios se sintieron bastante densos luego de un foul que cometió Rolán y que fue revisada en el VAR. Al final la falta solamente ameritó el cartón precautorio.



Para la parte complementaria fue de nueva cuenta Bravos el que mostró su propuesta frontal con la provocación de un tiro de esquina y la presión alta que no dejaba salir con plena confianza al América.



Al 50 de acción Roger Martínez tuvo una muy parecida a la de Rolán, pero su cabezazo sí fue contenido por el portero Vázquez.



Posteriormente fue Alberto Acosta el que sacó una pelota con una media chilena prácticamente sobre la línea de gol.



El empate llegó al 85 de tiempo corrido en una jugada sobre la que insistió el América por banda izquierda. Viñas sacó riflazo de zurda para anidar la pelota.