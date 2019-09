Marco Tapia / El Diario



Adquieren confianza Consumada la primera victoria de las Bravas de Juárez en la Liga MX femenil, el entrenador del conjunto fronterizo, David Aponte, destacó los frutos que otorga la obtención de tres unidades en casa Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

sábado, 21 septiembre 2019

Consumada la primera victoria de las Bravas de Juárez en la Liga MX femenil, el entrenador del conjunto fronterizo, David Aponte, destacó los frutos que otorga la obtención de tres unidades en casa y que consiguieron por primera ocasión y de un solo golpe en el Apertura 2019.



“Siempre las victorias generan confianza, y ante Pumas reafirmamos el buen partido que hicimos en Toluca", dijo.



"El equipo a base de intensidad y esfuerzo, con instantes de buen futbol, pudo sacar el resultado, ya que el rival no fue sencillo, fue fuerte y propuso, además de que tuvimos un poco de suerte en algunas jugadas”, agregó el estratega del cuadro juarense.



Paciencia podría ser la mayor virtud que explotó y experimentó el equipo de las Bravitas en las 10 jornadas anteriores en las que solamente habían logrado rescatar tres puntos, producto de tres empates y siete derrotas.



“Confianza, tranquilidad es lo que nos otorga esta primera victoria. El equipo en el balance de los tres últimos juegos, en los que ha recibido un solo gol".



"Me parece bastante bueno, además de que ya pudimos marcar que era una parte que nos tenía preocupados, que no hacíamos gol desde hacer rato. Otra situación es que ya pudimos hacer gol en casa y eso nos genera confianza”, aseveró el técnico.



Con el resultado positivo que se obtuvo tras vencer 1-0 a Pumas, el conjunto juarense llegó a seis unidades, por lo que se mantiene en los últimos lugares de la tabla general, actualmente se encuentra en el sitio 18.



“Hay que trabajar mucho, hemos resaltado algunas virtudes que tenemos, pero también seguimos teniendo muchas deficiencias. Este tipo de partidos que se dan en tan poco tiempo no permite trabajar mucho, porque básicamente regeneramos los días que tenemos para entrenar y no podemos trabajar los detalles que aparecen en el juego”, mencionó