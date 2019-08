Cortesía Bravos FC Juárez



El pase es provisional Aclara Jefferson Intriago Sin embargo, eso lo deja tranquilo y a las órdenes del técnico Gabriel Caballero Eduardo Morán / El Diario

martes, 27 agosto 2019 | 06:00

Una vez que se dio a conocer que ya llegó el pase internacional del mediocampista Jefferson Intriago, y que ya puede debutar con los Bravos del FC Juárez, el ecuatoriano aclaró ayer que el transfer es provisional, sin embargo eso lo deja tranquilo y a las órdenes del técnico Gabriel Caballero.



Intriago no quiso profundizar más en el tema de su pase y se limitó a señalar que hay personas que ya trabajan en ese asunto.



“Por el momento es un transfer provisional y ahí en el resto del tema ya tengo personas encargadas de eso. Yo estoy tranquilo, soy una persona bastante relajada que no me gusta estresarme por nada, tomo la vida suave, tengo personas encargadas en ese tema, sé que estoy en buenas manos”, dijo.



-¿Tigres te ha dicho algo?



“No, con ellos tranquilo la verdad, ellos siempre están en la disposición de ayudarme y tenemos buen contacto con ellos”, respondió el jugador de los Bravos.



Esta semana el equipo juarense disputará dos partidos en un lapso de cuatro días. El jueves visita al Puebla, que ayer presentó al peruano Juan Reynoso como su nuevo entrenador, y el domingo será anfitrión de los Rayados del Monterrey.



Intriago considera que los seis puntos en disputa los necesitan los Bravos con urgencia y para eso van a pelear en ambos partidos.



En relación al rival del jueves, el ecuatoriano dijo que con el cambio de técnico los jugadores de ‘la franja’ saldrán con motivación extra, “pero independientemente de lo que puedan hacer ellos, nosotros tenemos que salir a proponer porque también los necesitados somos nosotros”.



Ubicados en los últimos lugares de la tabla con sólo tres puntos, precisamente junto al Puebla y a Veracruz, Intriago no es de los que piensa que la situación de los Tiburones Rojos le da tranquilidad a los Bravos en el tema del porcentaje.



“Más que tranquilidad creo que cada partido hay que ser responsables, tratar de sumar más, no confiarnos, eso nos puede afectar. También no solamente hay que confiarse con eso, también queremos salir de esas últimas posiciones, en lo personal no me gusta estar ahí abajo y a ninguno de nuestros compañeros”, finalizó.