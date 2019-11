Agencia Mexsport



¡A los Diablos! Alejandro Domínguez, auxiliar técnico que hizo mancuerna en el FC Juárez con Gabriel Caballero, se marcha al Toluca que dirige ‘Chepo’ de la Torre Jesús Ángel Rodríguez / El Diario

viernes, 29 noviembre 2019 | 06:00

El 4 de junio de 2018, cuando la directiva del FC Juárez dio a conocer que Gabriel Caballero llegaba al banquillo de Bravos, junto con el timonel argentino llegó como auxiliar técnico Alejandro Domínguez, quien ahora está prácticamente amarrado para ser asistente de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre con los Diablos Rojos de Toluca.



Domínguez Escoto fue contactado a su teléfono celular y a pesar de asegurar que no hay nada concreto con respecto a su salida de la frontera, sí declaró que viajaba con rumbo a la Ciudad de México.



“Todavía no hay nada seguro de eso. Primero tengo que resolver algunas cosas en México, por eso estoy viajando por carretera a la ciudad”, comentó el auxiliar técnico de 58 años de edad.



Junto a Caballero Schiker, Domínguez, exjugador de Águilas del América, consiguió tres títulos en el Ascenso MX, uno con Dorados en el Apertura 2016, otro en el reciente Clausura 2018 con Cafetaleros, además de haber ganado la última final por el ascenso a Primera División el año anterior, a costa de Alebrijes de Oaxaca.



“Yo creo que en estos próximos días se definiría mi situación contractual con Bravos. Todavía tengo que conversar algunas cosas con el equipo de Juárez, con el cual estoy muy agradecido, pero todavía no se define”, refirió el originario de la capital del país.



A su llegada al club juarense, Gabriel Caballero lo hizo acompañado del auxiliar técnico Gerardo Mascareño y el preparador físico Néstor Ibarra, quienes se mantendrían dentro del proyecto de Bravos.



Ayer, medios nacionales dieron a conocer que De la Torre Menchaca llamó a Domínguez para que se sumara a su equipo de trabajo, de quien se asegura no dudó en apoyarlo.



Luego de presentar al nuevo estratega de Toluca la semana pasada, según fuentes oficiales de Diario Récord, señalaron que la directiva Ciudad Juárez estaba molesta con ‘Chepo’ de la Torre, por llevarse a uno de sus auxiliares.



Álvaro Navarro Gárate, presidente deportivo de Bravos, fue contactado a su teléfono celular, en una primera oportunidad contestó y pidió que se le llamará poco más tarde, pero ya no atendió la segunda llamada.



Según Récord, el nuevo entrenador de los Diablos llamó a Domínguez en plena recta final del torneo regular –Apertura 2019–, cuando ya había pactado su llegada al ‘infierno’.