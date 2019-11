A cortar mala racha

David Cruz / El Diario



domingo, 03 noviembre 2019 | 06:00

Los Bravos de Juárez, que siguen sin poder sumar en las últimas tres jornadas del Apertura 2019, reciben este día a los Xolos de Tijuana en la antepenúltima fecha de la Liga MX de la categoría Sub-20.



Desde la jornada 13, cuando empataron a uno con Atlético San Luis, que el cuadro fronterizo dejó de acumular unidades en la presente campaña.



En su más reciente encuentro llevado a cabo en Morelia, el equipo juarense de nueva cuenta perdió por la mínima diferencia ante Monarcas.



“Fuimos a enfrentar a Monarcas con la mentalidad de sacar no sólo un punto, sino los tres, para eso se trabajó durante la semana, lamentablemente no se logró el objetivo, pero creo que no nos queda más que seguir esforzándonos”, comentó el arquero Marco Canales.



Para el duelo en Morelia, Tomás Campos presentó un equipo bastante joven, sin echar mano de jugadores del primer equipo.



La experiencia en el grupo la aportaron José Rodríguez, Daniel Montoya, Javier Nevárez, Roberto Alderete y el mismo cancerbero Canales.



“No es cuestión de gustos que en un partido presentemos un cuadro con refuerzos del primer equipo y en otros no, como fue el caso con Monarcas, tiene que ver con lo que hay, con lo que pasa; nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones que se nos presenten”, aseguró el arquero juarense.



Ahora contra Tijuana, el guardameta sentenció que no será un partido sencillo, pero el equipo debe hacer valer la localía.