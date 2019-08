A capitalizar el trabajo

Jesús Ángel Rodríguez



jueves, 29 agosto 2019 | 06:00

Ante la jornada doble que generará un mayor desgaste físico en los jugadores, el entrenador del equipo Bravos Sub-17, Omar Gómez, aseguró que el cuerpo técnico trabajó para tener una mejor capitalización del esfuerzo en los dos partidos que enfrentarán en un lapso de cuatro días, comenzando hoy en Puebla y el domingo aquí en casa en contra de Monterrey.



“Siempre las jornadas dobles te generan, de manera natural, un mayor desgaste, ya que se tiene poco tiempo para trabajar los partidos, por el tema del descanso y la recuperación de los jugadores. El trabajo que hicimos tenemos que capitalizarlo en esos dos partidos, que los muchachos entiendan lo mucho que nos jugamos, estamos ya prácticamente con un tercio de torneo concluido”, comentó el estratega del conjunto juarense.



En esta categoría Bravos tiene un partido pendiente ante Santos Laguna que sostendrá el viernes 6 de septiembre allá en Torreón, por esa razón el grupo tendrá tres encuentros en nueve días, dos de ellos en calidad de visitante.



“El equipo ahí va poco a poco, asimilando la idea que tratamos de implementar, el modelo de juego, y éste será un partido en el que tenemos la obligación de ganar en Puebla”, mencionó.



En cuatro partidos que tiene este equipo juvenil en la liga, contabiliza un triunfo, tres empates y no ha perdido.



“La victoria fue un envión importante, porque aunque no habíamos perdido, ya que veníamos de tres empates, pues también el no ganar, el no sumar de a tres después te va a costar más, porque se te van despegando los otros equipos, ya que empatar tres partidos es como ganar uno y perder dos, entonces el ganar nuestro primer juego fue de gran ayuda, porque siempre será mucho mejor corregir ganando”, señaló.



En el tema de los goles anotados y recibidos Gómez Galicia también fue claro y contundente.



“Sobre todo en el tema defensivo hemos batallado, ante Atlas teníamos ventaja de dos goles y nos empatan muy rápido, en cuestión de 10 minutos. En el partido contra Cruz Azul hacemos cuatro goles y no somos capaces de mantener una ventaja, que con cuatro goles no puedas ganar un partido habla de que te costó en la parte baja. Con Querétaro nos pasó algo similar, tomamos una ventaja de dos goles y nos alcanzaron. Sigo buscando esa línea defensiva que nos permita guardar el cero atrás para poder ser un equipo equilibrado”, explicó.