Visita El Paso la autora de Coco

‘Coco’ es una de esas películas que puedes ver una y cientos de veces, pero cuando además de verla puedes charlar con la adaptadora del libro sobre el filme, es una ocasión que no debes dejar pasar.Este 11 de enero a las 7:00 de la tarde Alamo Drafthouse en El Paso exhibirá la película y tendrá como invitada especial a Diana Lopez, la autora de la adaptación literaria del guión de la película, quien leerá un fragmento del libro para los asistentes a la proyección.Alamo Drafthouse invita al público a asistir disfrazados como los personajes de ‘Coco’ y estar preparados para un espectáculo en el área del bar.Además, la librería Barnes & Noble tendrá a la venta copias del libro titulado ‘Coco: A Story About Music, Shoes and Family’.Acerca del libro:*Es un libro de colección basado en el guión original de la película de ‘Coco’ (Disney Pixar)*Está decorado con ilustraciones a color al inicio de cada capítulo*Contiene el árbol genealógico de la familia Rivera*Tiene 288 páginas*Apto para personas a partir de los 7 años.Acerca de la autora:Diana López es autora de los libros infantiles ‘Ask My Mood Ring How I Feel’, ‘Nothing Up My Sleeve’, y ‘Confetti Girl’. Éste último obtuvo en 2012 el premio William Allen White.De acuerdo a información en sus redes sociales y artículos periodísticos, Diana es editora del diario Huizache y directora general de Centro Victoria, una organización dedicada a promover la literatura mexicoamericana en su natal Victoria, Texas.El proyecto de ‘Coco’ llegó a sus manos cuando una representante de Disney Pixar leyó su obra ‘Confetti Girl’ y quedó tan encantada con el libro, que la contactó para hacer la adaptación y le entregaron el guión escrito por Adrián Molina.Para plasmar la historia en un libro, a la escritora y maestra le dieron ilustraciones de la Tierra de los Muertos. Según declaraciones de ella misma a un periódico nacional, le enviaron fotos y las puso en palabras, describiendo el color, la arquitectura y el entorno.Mucho de lo que aportó fue resultado de lo que observó en el guión y de ponerse en el lugar de Miguel, de Héctor, de Mamá Imelda y de todos los personajes.A López le llevó tres meses escribir la historia en 256 páginas y un mes de revisiones.Es originaria de Victoria, Texas, y su familia llegó allá desde que esa región era parte de México.Coco with autor Diana LópezExhibición de la película ‘Coco’ y lectura de la autora Diana López11 de enero7:00 p.m.Alamo Drafthouse en El Paso(250 East Montecillo Boulevard)Boletos: 10 dólaresEntradas disponibles en: www.drafthouse.com