Motiva a tu Pepe 'El Toro' interior

De entre toda la oferta de talleres que brinda Fab Lab el más antiguo es el de carpintería, el cual se mantiene vigente todo el año, comenzando este 2019 con una serie de ocho sesiones en Technology Hub.El arranque del taller en su modalidad matutina es este 12 de enero y se prolonga por los próximos siete sábados en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde.Allí, el interesado podrá llegar sin experiencia alguna y sin herramienta, pues en el lugar se le dotará de todo lo necesario para aprender el oficio y emprender sus propios proyectos.Abraham Esquivel, responsable del taller, indicó que durante el taller de 40 horas el participante conocerá el uso de las herramientas para la fabricación de objetos y muebles de madera.Para quienes solo puedan acudir por las tardes, el taller vespertino comenzará el 26 de enero, de 2:00 a 7:00 p.m.Agregó que al término de las ocho sesiones se vuelve a abrir otro ciclo, siempre con un cupo limitado a 10 personas para dar mejor atención a los talleristas.“Ya tenemos año y medio con los talleres. No se necesita necesita herramienta, aquí se facilita, además de la asesoría y el espacio”, comentó Esquivel, quien resaltó la paridad de sus alumnos, pues por lo regular la mitad son hombres y el resto mujeres.“Se les enseñan las cinco etapas de la creación de un producto de madera y cada quien puede crear el proyecto que quiera. Se han hecho zapateros, respaldos de camas, mesas de noche, baúles, muebles de baño, organizadores de juguetes, mesas, bastidores, etcétera”.Durante el transcurso del taller, los participantes pueden hacer los proyectos que quieran. El costo es de 3 mil 500 pesos y se puede reservar el lugar con mil 500.Taller de carpinteríaInicia el 12 de eneroHorario: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.Tecnhology HubAdolfo López Mateos 924 (antiguo Consulado Americano)Inscripción: 3 mil 500 pesosInformes al teléfono (656) 214-48-83 y al correo in [email protected]

