Arsenio Hall, la comedia es lo suyo

Prepárate para reír hasta el cansancio este 11 y 12 de enero, fechas en que el legendario Arsenio Hall visitará El Paso.El comediante no tiene una, sino cuatro presentaciones programadas en el club The Comic Strip.Si perteneces a la Generación X, su nombre te debe sonar bastante, pero si no, Arsenio Hall es un afamado comediante, actor, conductor de televisión y productor.Es famoso precisamente por el programa ‘The Arsenio Hall Show’ que encabezó con gran éxito de 1989 a 1994 y de 2013 a 2014. El programa le hizo acreedor a un Emmy, el premio que se entrega a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.Hall estudió actuación en su natal Cleveland, Ohio en The Cleveland Playhouse. Continuó su preparación en la Universidad Estatal de Kent, se mudó a Chicago y luego a Los Angeles en busca de una oportunidad en el mundo de la comedia.Sus primeras apariciones en televisión fueron en los programas ‘Soul Train’, ‘Solid Gold’ y ‘The Tonight Show with Johnny Carson’.Su primera aparición cinematográfica sucedió en el filme ‘Amazon Women on the Moon’ dirigida por John Landis. En 1984, era el anunciante y patiño del ‘showman’ Alan Thicke (padre del cantante Alan Thicke) en el programa ‘Thicke of the Night’.La fama de Arsenio fue aumentando y en 1987 le pidieron reemplazar a la comediante Joan Rivers en el programa de Fox Network ‘The Late Show’.Luego, prestó su voz al personaje de Winston Zeddmore en la versión animada de Los Cazafantasmas de 1986 a 1987.En 1988 estelarizó junto a Eddie Murphy el filme de comedia ‘Coming to America’ (‘Un Príncipe en Nueva York’).Luego de convertirse en un símbolo de la cultura pop gracias a su programa ‘The Arsenio Hall Show’, el comediante ha participado en documentales y programas televisivos como ‘Martial Law’, ‘Star Search’, ‘Comic Relief III’, ‘Chappelle’s Show’, ‘The Jay Leno Show’, ‘Lopez Tonight’, ‘Piers Morgan Tonight’, y en la película ‘Harlem Nights’.En 2012, Arsenio quedó como finalista en el programa de concurso ‘Celebrity Apprentice 5’. Obtuvo un premio de 250 mil dólares que destinó a su organización de caridad The Magic Johnson Foundation.Toma notaArsenio Hall11 y 12 de eneroA las 7:30 p.m. y 10:00 p.m.En The Comic Strip en El Paso1201 Airway BoulevardBoletos: 27.50 dólaresDisponibles a través de la página www.laff2nite.com/events o en la taquilla de The Comic Strip después de las 6:00 p.m.Teléfono para informes: (915) 779 5233Puertas abren a las 6:30 p.m. y a las 9:30 p.m. para las segundasPara personas de 17 años en adelante