Asiste a su despedida

En sus inicios, cuando no había caminos, ni huellas, ni fronteras o influencias a las cuales seguir, Slayer tomó por sorpresa al mundo con su mezcla híbrida de metal y punk, y este 2019 su gira del adiós quiere dejarle eso en claro al mundo.Slayer Final World Tour llega a El Paso el próximo 5 de mayo al Don Haskins Center de UTEP en compañía de lujo con las bandas Lamb of God, Amon Amarth, y Cannibal Corpse.Tom Araya (bajo y voz), Kerry King (guitarra); Gary Holt (guitarra), y Paul Bostaph (batería) iniciarán el 2 de mayo en Phoenix, Arizona la quinta etapa de su gira mundial de despedida, y el 5 de mayo llegarán a El Paso.Los llamados ‘Titanes del thrash’ se despiden con ‘Relentless’, su onceavo álbum de estudio escrito y grabado por el guitarrista Kerry King y el bajista Tom Araya en los estudios Henson de Los Angeles, en conjunto con el baterista Paul Bostaph y el guitarrista Garry Holt.A lo largo de sus más de 37 años de trayectoria, la banda ha ganado dos premios Grammy y se ha ganado la devoción de sus fanáticos gracias a sus temas que reflejan de manera fiel la conmoción y aberraciones del mundo en que vivimos.Para los seguidores del metal, este concierto representa una oportunidad imperdible por ser la despedida de Slayer, y la presentación de Lamb of God, otra de las grandes representantes del género.“Es algo real y no se lo pueden perder. El heavy metal está vivo. Únete a las voces de las grandes multitudes que llenan los estadios y los lugares donde hemos estado”, dijo a través de su página Mark Morton, baterista de Lamb of God al anunciar que acompañarían a Slayer para esta etapa de su gira.Slayer Final World TourCon Lamb of God, Amon Amarth, y Cannibal Corpse5 de mayo6:00 p.m.Don Haskins Center en El Paso(Ubicado en calles Glory Road y Mesa)Boletos: De 43 a 83 dólaresA la venta en taquilla del Don Haskins y a través de www.ticketmaster.com

