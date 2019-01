El domingo pasado inicio la presente temporada para los Bravos, pero lo hicieron en calidad de visitantes y perdieron 2-0 con los Alebrijes de Oaxaca, por lo que mañana saltarán a la cancha del Estadio Benito Juárez en busca de la victoria que les de los primeros tres puntos de la competencia.De reciente recuerdoApenas el pasado 14 de noviembre, Bravos y Leones Negros se enfrentaron en la liguilla del torneo Apertura 2018. El primer juego se celebró en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara y el equipo juarense rescató el empate a un gol.En el partido de vuelta, celebrado tres días después en el Benito Juárez, los Bravos estuvieron una vez más abajo en el marcador y de manera angustiosa lograron el empate a un gol, para un global 2-2, que le dio a los juarenses el pase a la semifinal por mejor puntuación en la tabla general.Espina clavadaA la fase semifinal del torneo pasado, y tras haber terminado como los líderes generales de la competencia, los Bravos llegaron como favoritos para vencer a los Dorados de Sinaloa dirigidos por el legendario ex jugador y siempre polémico, el argentino Diego Armando Maradona.El FC Juárez, dirigido por Gabriel Caballero, no pudo cumplir con los pronósticos y fue eliminado en esta fase por los Dorados. Desde entonces, los juarenses tienen una espinita clavada que tratarán de sacarse en el presente torneo, y la única manera de lograrlo será llegando primero a la final, después ganarla y de ahí avanzar a la final por el ascenso.Todos al ‘Benito’La afición futbolera de Ciudad Juárez ya ha vivido en dos periodos diferentes la experiencia de tener un equipo de la Primera División, y sin duda quieren conocer una vez más, y saborear, lo que es acudir a un partido del máximo circuito del balompié nacional. Por eso es importante que los aficionados asistan al Estadio Benito Juárez en cada partido de los Bravos para animar a los jugadores y alentarlos a que den su mayor esfuerzo sobre la cancha.Los BoletosPara asegurar tu asistencia a cada partido, puedes adquirir la Bravo Card, o si lo prefieres, comprar tu boleto cada vez que se presente un juego en esta frontera.La Bravo Card, o abono, es la forma de pagar por adelantado todos los partidos de la temporada regular con un asiento asegurado para los encuentros. Puedes adquirir la Bravo Card en el sitio web oficial del equipo www.fcjuarez.com Entre algunos beneficios que se tiene por ser aficionado con Bravo Card se encuentran el participar en la dinámica para ganar una casa, ganar un viaje a un partido de Copa Mx, acceso a preventa de boletos a través de Internet para Copa MX, Liguilla y Final del Ascenso MX, convivencia con jugadores y acceso a eventos exclusivos, entre otros.Territorios BravosCuando los Bravos juegan de visitante, puedes acudir a diferentes restaurantes que cuentan con la licencia para transmitir los partidos y que son conocidos como ‘Territorio Bravos’. Además ofrecen promociones, descuentos y otros beneficios a los aficionados del club con Bravo Card.De acuerdo con el sitio oficial del equipo, los Territorios Bravos son Crown Casino, Guacamayas, Mesilla, Cattle House & Bar, Pockets (Suc. FC Juárez vs U. de G.Sábado 12 de enero 20196:00 pmEstadio Benito JuárezRecomendaciones-Llegar temprano al estadio-Asistir bien abrigado por las bajas temperaturas-Comprar con tiempo los boletos en los diferentes puntos de venta-Crear un ambiente familiarBoletos (en pesos)$85.00 Cabeceras Sur y Norte$135.00 Cancha Sol, Platea Sol$195.00 Cancha Sol Central, Platea Sol Central$265.00 Cancha Sombra, Platea Sombra$345.00 Cancha Sombra Central$435.00 Palcos Oro$525.00 Palcos VIPPuntos de venta-En Juárez-Hágalo Sucursal Independencia-Av. 16 de SeptiembreSuperette-Sucursales Mitla, Pradera Dorada, Valle del Sol y Lincoln-En taquillas del estadio y en fcjuarez.comEn El Paso-International Soccer Store5640 Montana AveLunes a viernes 11:00 am a 6:00 pmSábados 11:00 am a 4:00 pm ¿Cuáles son los beneficios al adquirir la Bravo Card?*Algunos de los beneficios por ser aficionado con Bravo Card son los siguientes:• Participar en la dinámica para ganar una casa• Oportunidad de ganar un viaje a través de una dinámica a un partido de Copa MX,• Acceso a preventa de boletos a través de internet para Copa MX, Liguilla y Final Ascenso Bancomer MX,• Convivencias con los jugadores y acceso a eventos exclusivos,• Bravo Wash Autopronto,• Descuentos en productos oficiales y en los Territorios Bravos,• Promociones exclusivas para La Rodadora,• Promociones exclusivas en partidos de los Chihuahuas de El Paso,• 10% de descuento en la suscripción del Diario en cualquiera de sus paquetes,• Tarjetas de regalo Hágalo, etc.(*) Datos tomados de la página oficial del equipo¿Qué es Territorio Bravos?Los Territorios Bravo son los restaurantes que tienen una licencia que les permite transmitir los partidos de visita de FC Juárez por televisión. Además ofrecen promociones, descuentos y otros beneficios a los aficionados del club con Bravo Card. Además ofrecen promociones, descuentos y otros beneficios a los aficionados del club con Bravo Card.Territorios BravosCrown CasinoGuacamayasMesilla Cattle House & BarPockets (Suc. Ave. Américas)Wing StopWings ArmyLa Mascota BennyBenny es un diminutive de Benito, refiriéndose a Don Benito Juárez, figura clave de nuestra ciudad por quien lleva su nombre y también quien le da título a nuestro estadio.Benny es muy alegre y es un bailarín nato. Se caracteriza por siempre ser simpático y amable con toda la gente. El acude a todos lados del estadio para garantizar que se la estén pasando bien y poner el ambiente.Calendario Clausura 2019Ascenso MX6 de eneroAlebrijes 2, Bravos 012 de eneroBravos vs U. de G., 6:00 pm19 de eneroDorados vs Bravos, 8:00 pm26 de eneroBravos vs Zacatecas, 6:00 pm1 de febreroTampico Madero vs Bravos, 8:00 pm9 de febreroBravos vs Venados, 6:00 pm15 de febreroSan Luis vs Bravos, 7:00 pm24 de febreroBravos vs Celaya, 5:00 pm6 de marzoZacatepec vs Bravos, horario por definir10 de marzoBravos vs Potros UAEM, 5:00 pm17 de marzoCimarrones vs Bravos, 6:00 pm30 de marzoBravos vs Correcaminos, 6:00 pm5 de abrilAtlante vs Bravos, 6:00 pm13 de abrilBravos vs Cafetaleros, 6:00 pmTorneo de Copa MX15 de eneroBravos vs Tampico Madero, 6:00 pm22 de eneroPuebla vs Bravos, 6:00 pm29 de eneroTampico Madero vs Bravos, 6:00 pm20 de febreroBravos vs Puebla, 6:00 pmEl plantel del FC BravosPorterosNo. Nombre1 Enrique Palos25 Marco Canales30 Alan Sánchez31 Edmundo Vázquez MelladoDefensas2 Jonathan Lacerda3 Luis López4 Elio Castro5 Eder Borelli16 José Rodríguez21 William Dias22 Ricardo Chávez26 Omar Flores27 Christian Pérez33 César GándaraMedios6 Kevin Gutiérrez7 Lucas Da Silva10 Edy Brambila11 Mauro Fernández14 Elson Dias Junior15 Francisco Nevárez19 Gabriel Hachen20 Manuel Viniegra24 Jesús DelgadoDelanteros9 Leandro Carrijo12 Josué Gómez18 Ramón NavarroCuerpo técnicoGabriel Caballero, director técnicoNéstor Ibarra, preparador físicoAlejandro Domínguez, auxiliar técnicoGerardo Mascareño, auxiliar técnico