La diversión no termina

No te quedes sin disfrutar de los últimos días del Festival del Invierno o WinterFest en El Paso.Si no has tenido oportunidad de acudir, no dejes pasar un momento en familia, con amigos o con quien tu quieras para tomarte la foto del recuerdo, pasear en la plaza o probar tus habilidades en la pista de hielo.Con las bajas temperaturas, es justificable que muchos prefieran quedarse en casa, pero las memorias y momentos que puedes vivir en el Winterfest que termina este 6 de enero, pueden ser formidables. Sólo abrígate bien, y recuerda que puedes mitigar el frío con un café o chocolate calientito –a la venta en el lugar–, trae tu teléfono o cámara con suficiente carga, ¡Y a divertirse!Recuerda que el WinterFest se encuentra en los alrededores de la Plaza San Jacinto en el centro de El Paso.Holiday Movies at The PlazaTeatro Plaza en El PasoEntrada gratuita para toda la familiaSe exhiben en inglés6 de enero1:00 p.m. ‘Frozen’3:00 p.m. ‘Ice Age’ (‘La Era del Hielo’)Social Saturdays at WinterFest5 de eneroDesde las 12:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.125 W Mills Ave.Disfruta de los últimos días del Winterfest y ven a tomarte la foto, súbela a tus redes sociales con el hashtag #EPWINTERFEST y puedes ganar premios.Social Sundays at WinterFest6 de eneroDe 12:00 del día a 10:00 p.m.Disfruta del cierre del Winterfest en la pista de patinar con música a cargo de la estación Sunny 99.9 FMAdquiere tus boletos para la pista de hielo y agenda tu horario a través de la página: //epwinterfest.com/skatepasses-Admisión general: 8 dólares personas de 6 años en adelante-Menores de 5 años pagan 5 dólares-7 dólares para militares y maestros, sólo con presentar su identificación como maestros o militares para hacer válido el descuento.Instrucciones para disfrutar estos últimos días de la pista de hielo:-Elige tu horario a través de la página (incluye la renta de patines).-Si compras en línea tus boletos a través de la página: epwinterfest.com/skatepasses no pagas impuestos-Llega temprano para que cuentes con el tiempo necesario, te pongas los patines, estés listo para tu sesión y disfrutes al máximo.Pasea en los alrededores de la Plaza:*Vive la emoción del Paseo de las Luces a bordo del Sun Metro Winterfest ExpressGratuito cada fin de semana, de viernes a sábado.*El Paso SetreetcarDurante el WinterFest, los históricos tranvías ofrecen a los pasajeros un cómodo y nostálgico paseo alrededor de los puntos donde se celebra el festival. Los paseos son gratuitos los fines de semana hasta el 6 de enero.*El Paso Locomotives FCSúbete al EP Locomotive’s Sun City Express!, este trenecito de pasajeros ofrece paseos para personas de todas las edades, compra tus boletos a través de la página epwinterfest.com por 2 dólares.El trenecito está en funciones los viernes y sábados de 6:00 a 11:00 p.m. y domingo de 6:00 a 10:00 p.m.Mayores informes y actualizaciones:A través de la página epwinterfest.comY en: FB/El Paso WinterFest