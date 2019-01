¡Basta de villancicos!

Recibir el 2019 con una dosis de rock es una excelente forma de iniciar el año, y en The Lowbrow Palace en El Paso, te darán esa oportunidad el 10 de enero con la presentación de King Tuff, y desde Australia la banda Stonefield.King Tuff tiene su base en Los Angeles y su líder es Kyle Thomas, un músico con raíces en el género garaje.Thomas se dedica a la música desde su adolescencia y a la fecha, ha lanzado cuatro discos: ‘Was Dead’ (2008), ‘King Tuff’ (2012), ‘Black Moon Spell’ (2014) y ‘The Other’ (2018).En sus primeros lanzamientos, el público lo asociaba con una imagen de fiestero rodeado de drogas y alcohol, etapas que el músico ha ido dejando atrás y que se han reflejado en su música.Para realizar su más reciente álbum ‘The Other’, King Tuff aceptó su evolución como músico y como persona, factores que se reflejan en las canciones, que a decir de páginas especializadas en el género, suenan más limpias que antes, los teclados ganan presencia y también el Groove, el glam, el pop y el folk pop.En excelente compañíaStonefield, una banda de Australia integrada por las hermanas Amy Findlay (voz y batería); Hannah Findlay (guitarra y coros); Sarah Findlay (teclado y coros), y Holly Findlay (bajo y coros) viene con King Tuff este 10 de enero a El Paso, como parte de una gira que emprenderán juntos por 20 ciudades de Estados Unidos.La banda australiana inició en 2006 bajo el nombre de Lotah en Darraweit Guim, un pequeño pueblo en Victoria, Australia. En 2010 cambiaron su nombre a Stonefield (en honor a las extrañas formaciones rocosas que circundan su lugar de origen) y desde entonces han lanzado tres álbumes: ‘Stonefield’ (2013); ‘As Above, So Below’ (2016), y ‘Far From Earth’ en abril de 2018.El sonido de Stonefield, según lo expresaron las hermanas a medios especializados, se aventura más allá de la estructura clásica de la música y se remonta más a un viaje de exploración a través de los ambientes creados por los sintetizadores, lo que las acerca más a su inclinación por las atmósferas hipnóticas.King Tuff y Stonefield en El Paso10 de eneroDesde las 8:00 p.m.The Lowbrow PalaceUbicado en el 1101 de la calle TexasEntrada: 16 dólares generalBoletos a la venta a través de Eventbrite y en The LowbrowSigue las actualizaciones del evento a través de la página: FB/lowbrowpalace

