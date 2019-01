Dulce bocado de reyes

El día de reyes es uno de los acontecimientos más celebrados entre las familias mexicanas y como ya se sabe, al margen de que en esa fecha se prepare una variedad de platillos típicos, la rosca de reyes no debe faltar en la mesa.Rico no solo en sabor, sino también en simbología, este postre remite a la tradición cristiana a través de algunos de sus elementos.Sobre la forma oval que se da a la masa, por ejemplo, se ha dicho que representa el amor infinito de Dios, la fruta cristalizada con que se decora alude a las joyas de los reyes y las figuras escondidas en la masa, al niño Jesús, durante el tiempo en que permanecía oculto a acechanza del rey Herodes.También se dice que quien tiene la fortuna de encontrar la figura del niño en el trozo de pan que ha elegido, se convierte simbólicamente en su padrino y en anfitrión de la fiesta del día de la Candelaria.Todo esto se hace presente en el postre que cierra la temporada navideña y que chicos y grandes disfrutan, tanto en la receta original, como en sus versiones más innovadoras.Entre estas últimas se encuentran las roscas rellenas de chocolate, ‘nutella’ o ‘blueberry’ y las que se recubren con otros dulces a gusto del comensal.Hay una para cada gusto y en Ciudad Juárez, la tradición vive en las principales panaderías y pastelerías. Echa un vistazo y sorprende a tus invitados con la versión de este platillo que más te guste.En Julia Cuisine, la receta de la rosca tradicional estará disponible a partir del 4 de enero para disfrutarse en dos tamaños: grande y chica, para 10 y 18 personas, respectivamente.Horario: 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche.Tel: 623 9381Horario: 7:30 de la mañana a 9:00 de la noche.Tel: 625–2100Horario: 8 de la mañana a 9:30 de la noche.Tel: 627–8544La rosca de reyes en Vani Café de Europa se caracteriza por la frescura de sus ingredientes y la suavidad del pan, así como por ser deliciosa con o sin relleno. No obstante, si eres fanático de los sabores dulces, las roscas rellenas de cajeta, crema pasatelera, fresas, coco alemán y chocolate serán opciones irresistibles para ti.Chica, mediana o grande esta delicia, que estará a la venta a partir del 4 de enero, te dejará con ganas de más. De igual forma, para reuniones más grandes, puedes ordenar tu favorita con cinco días de anticipación en Vani.Centro comercial EL PaseoLópez MateosGómez Morín y PrimaveraPlaza VelardeCalle JúpiterBulevar Zaragoza y RayónCentro Comercial Las TorresGalerías TecSimona Barba y Valentín Fuentes.Fb: @vanicafedeeuropa.com.mxSin duda, decir Pastigel es sinónimo de experiencia y tradición. En esta, una de las panaderías más famosas de la ciudad, la rosca de reyes se prepara con la receta de la casa, que puede ir rellena de crema bávara, queso –crema o cajeta de leche.Avenida Hermanos Escobar, número 2512Horario: Lunes a domingo 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche.Fb: @panaderíapastigel1962Para celebrar sin sacrificar el propósito de una alimentación saludable, esta panadería ofrece roscas integrales y veganas, de elaboración artesanal que se preparan con exquisito relleno de ‘blueberry’… ¿Qué más se puede pedir?Calle Aguirre Laredo, número, 4805.Pedidos: 406 25 81 (se recomienda ordenar con 24 horas de anticipación)Horario: Lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tardeFb: Grau Mistic. Panadería Integral Artesanal Vegana.En 2019, los reyes magos llegarán con anticipación a tu pastelería Suspiros más cercana, pues a partir del 2 de enero estará disponible la tradicional rosca rellena de cajeta. La novedad es que esta vez, si además de las figuritas de niño Jesús encuentras la figura de un rey mago, podrás ganar increíbles premios.Horario: 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche

