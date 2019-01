A cantar en el cine

Quienes disfrutan los musicales y no se detienen a cantar a grito abierto junto a los personajes de estas increíbles historias, van a estar en su elemento durante la función especial que dé Álamo Drafthouse de la cinta ‘The Greatest Showman’.En versión ‘sing-along’ –un formato de fiesta del cine musical que se convierte en karaoke-, este 6 de enero se proyectará la película protagonizada por Hugh Jackman, en punto de las 6 de la tarde.Así, los asistentes tendrán en la pantalla los subtítulos de las canciones para que no pierdan la oportunidad de ser parte del musical más esperado de 2018, mismo que ganó un Globo de Oro a la ‘Mejor canción’ por el tema ‘This is me’.De regreso a sus raíces musicales, Hugh Jackman protagoniza una película en la que se cuenta la historia del showman estadounidense P.T. Barnum, un hombre que, luego de ser desempleado, busca la manera de ganarse la vida de una forma poco convencional.El nuevo empresario crea una compañía de espectáculos al reclutar personas de talentos extraordinarios, la cual eventualmente se convertiría en el Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus.Barnum destaca las particularidades de cada miembro del circo y es así que se erige como uno de los primeros presentadores de atractivo universal, personaje que a su vez inspiró al cineasta Michael Gracey a hacer esta película, en la que también actúan Michelle Williams, Charity Barnum, Zac Efron, Zendaya y Rebecca Ferguson.The Greatest Showman Sing-Along6 de enero a las 6:00 p.m.Alamo Drafthouse250 East Montecillo Blvd.Entrada: 14 dólaresBoletos a la venta en la página drafthouse.com/elpaso/tickets/

