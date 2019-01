Este Día de reyes, el plan perfecto para celebrar está en el centro comercial de tu preferencia. A continuación, enlistamos algunos de los que abrirán sus puertas a Melchor, Gaspar y Baltasar para conmemorar la efeméride.Plaza de las AméricasDesde las tres de la tarde, Plaza de las Américas estará obsequiando 25 roscas de reyes (cortesía de S-mart) a un número igual de afortunados que se encuentren visitando el lugar. Luego, en punto de las cuatro, se presentará frente a Donas Falconi un espectáculo con los personajes de ‘Paw Patrol’.Plaza SenderoUna mega rosca de reyes se repartirá a las tres de la tarde en Plaza Sendero, donde habrá un show especial; una dinámica con las vaquitas de Leche Lucerna y atractivos descuentos en algunos comercios.Acude con tu familia y disfruten de un evento al que asistirán como invitados especiales los tres reyes magos, quienes estarán tomándose fotos con los miembros más pequeños y los no tan pequeños de la gran familia Sendero.Además, si te sale el muñequito en la rosca, no solo habrás ganado el compromiso de invitar los tamales el día de la Candelaria; también podrás participar en el sorteo de certificados de regalo por parte de los locatarios de la plaza.Las MisionesEn punto de las cinco de la tarde, los reyes llegarán a Las Misiones para compartir su tradicional postre entre quienes se encuentren ese día a las cinco de la tarde en el centro comercial. Habrá sorpresas en los distintos locales y mucha diversión.Plaza Juárez MallA partir de la una de la tarde, en Plaza Juárez Mall se degustará la tradicional rosca de reyes con premios para quienes encuentren la figura del niño Jesús. Los reyes magos no podrán faltar y habrá un espectáculo infantil que toda la familia disfrutará.Plaza MonumentalDe cuatro a seis de la tarde, Plaza Monumental será otro sitio indicado para compartir la deliciosa rosca de reyes. Invita a tus amigos y familia y no se pierdan las sorpresas que ya se preparan para la ocasión.Gran Patio ZaragozaAquí, una celebración en grande comenzará a las cinco de la tarde y la buena noticia es que, para todos los peques a quienes les toque el ‘muñequito’, habrá juguetes como regalo por parte de la plaza.

