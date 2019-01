Te hechizará

Dos meses antes de morir, Wolfgang Amadeus Mozart dirigió ‘La flauta mágica’, convirtiéndola en la última ópera escenificada de su vida.Más de 200 años después, y gracias a la pervivencia de la música clásica, el público fronterizo podrá disfrutar de la interpretación que hará El Paso Ópera los días 11 y 12 de enero, en el El Paso Scottish Rite Temple Theater.En ambos conciertos que darán inicio a las 7:30 de la tarde, la compañía ejecutará la obra de Mozart como lo hiciera hace 25 años, durante su primera temporada.‘La flauta mágica’ será cantada en alemán, pero se contará con traducciones al inglés y al español.Según reseña El Paso Opera, esta obra de Mozart “es una mirada juguetona pero profunda a la búsqueda del hombre por el amor y su lucha por alcanzar la sabiduría y la virtud”.“Desde las virtuosas arias de la Reina de la Noche hasta las melodías de canción popular del cazador de aves Papageno, toda la gama del talento milagroso de Mozart se exhibe en esta mágica ópera de cuento de hadas”.Los boletos para este evento tienen un costo de 39 dólares y se solicitan al teléfono 915-581-5534 o en el correo [email protected] Al ser entrada general, se pide al público que llegue con tiempo para asegurar un buen lugar.La flauta mágica• Es un singspiel en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder.• Fue estrenada en el Theater an der Wien de Viena el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio Mozart, apenas dos meses antes de su muerte.• El singspiel es un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que se intercalan partes habladas.Mozart's The Magic Flute In Concert11 y 12 de enero a las 7:30 p.m.El Paso Scottish Rite Temple Theater301 W. Missouri Ave.Entrada: 39 dólares

