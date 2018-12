Te ayudan a revivir

Esta es la temporada de celebraciones, desveladas, pero también de resacas posteriores a las fiestas.Si celebrar te trae como consecuencia una intensa cruda o resaca, hay alimentos que te pueden ayudar a superar ese duro trance.De acuerdo a distintos medios consultados, estos seis alimentos te pueden ayudar y te decimos por qué.HuevosPorque son sinónimo de proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a tu cuerpo a eliminar todo resto de alcohol.PlátanosPara combatir la debilidad son excelentes por su carga de potasio y la facilidad para digerirlo.CaféSi tienes náuseas, déjalo para después pero si no es así, te ayudará a reanimarte.EspinacasSon excelentes con el hígado, al que cuidan y refuerzan, pero también son fuente de ácido fólico, sulfuro y vitamina C, tres compuestos que combaten al malestar de la resaca.Bebidas deportivasSon vitales para rehidratar el cuerpo.Leche y sus derivadosLos productos lácteos (si no eres intolerante a ellos) son una carga inmediata de calcio para el cuerpo, que te ayudará a digerir el alcohol.FrutasSu fructosa le ayuda al hígado en su tarea de metabolizar el alcohol.Ahora bien, la creencia popular dicta que los alimentos picantes como el menudo, el pozole y los chilaquiles son la mejor arma contra la cruda, por eso, te presentamos una guía de lugares donde puedes aliviar sus efectos de la manera que mejor le ayude a tu cuerpo:Las Cúpulas Restaurante BarPaseo Triunfo de la República 4850Interior de Suite El PaseoTiene desayuno buffet con menudo, chilaquiles, guisados y huevos al gusto.El costo es de 110 pesos de lunes a viernes y de 120 pesos los sábados y domingosBurritos TonyEn El Paso1410 VanderbiltTeléfono: (915) 592 77 65Te espera con desayunos completos, burritos, caldo de res, y pozole de cerdo y pollo todos los sábados y domingos.Playa BichisSucursalesSan LorenzoLaguna de Tamiahua 220, local 36 (atrás de la iglesia de San Lorenzo)Gómez MorínBoulevard Gómez Morín 8125Sus dos sucursales te esperan todos los días con desayunos a la carta en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., o con un sabroso caldo de camarón o pescado.La IngrataRestaurant BarAvenida Valle del Sol 1950, Plaza del AngelTeléfono: 233 06 89Te espera todos los días con su buffet de desayuno de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.El costo por persona es de 119 pesos e incluye café refill, y de 59 pesos para niños de 2 a 10 años.La Cabaña Steak HouseSucursal Misiones, teléfono 648 41 90Sucursal Carretera Panamericana, teléfono 633 06 60www.restaurant-lacabana.comTe espera diariamente con desayuno buffet que incluye sabrosas opciones, como menudo y barbacoa para curar la resaca.Deli ZiosoCarlos Villarreal esquina con Juan de la Barrera (a dos cuadras de la Paseo Triunfo de la República)Te espera todos los días con desayunos al 2 x 1, y los martes de caldo de res con suarroz, salsa y tortillas calientitas.Hotel Holiday InnAvenida Tecnológico 3620Te espera todos los días con desayuno buffetMariscos La IslaAvenida Internacional 369, local 23Centro Comercial Río Bravo (junto al puente Zaragoza)Teléfono 682 01 51Este restaurante es famoso por su buffet de mariscos, pero también por su buffet de desayuno los sábados y domingos de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

