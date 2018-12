Te van a enganchar

El año que está por terminar nos dejó cada vez más pretextos para quedarnos en casa a ver series por televisión.Y es que la calidad de las historias es cada vez mejor, a tal grado que sus historias superan e igualan al mejor guión cinematográfico.Este 2019 nos traerá nuevas series y la renovación de otras tantas que han dejado huella en el gusto del público.En Estados Unidos ya se estrenó, pero en enero llega a la plataforma de Netflix la serie de superhéroes ‘Titans’. En ella verás a un Robin que lucha por dejar atrás a Batman; a Raven, una adolescente mitad demonio; a Chico Bestia que se puede transformar en cualquier animal, y a Starfire, una princesa guerrera alienígena. Su trama está relacionada con el universo de Batman y La Liga de la Justicia.Estreno: 11 de febrero de 2019 por NetflixDesde su estreno en 2014, esta serie cautivó tanto a la crítica como a los espectadores. Este 2019 regresa con su tercera temporada y una nueva historia protagonizada por el actor Mahershala Ali, a quien vimos en la película ‘Moonlight’.Estreno: 13 de enero de 2019 por HBOEsta serie protagonizada por la actriz Ellen Page se basa en el cómic del mismo nombre creado por Gerard Way, vocalista de la banda My Chemical Romance.La trama sigue a una familia disfuncional que hace equipo para resolver la misteriosa muerte del padre y al mismo tiempo prepararse para evitar el fin del mundo.Estreno: 15 de febrero por NetflixLos fanáticos de esta serie quieren y al mismo tiempo no, que llegue su octava y última temporada, que presentará la batalla más grande de la televisión y revelará quien se sentará al trono.Estreno: Abril por canal HBOEs la primera serie ‘live action’ de Star Wars en la plataforma Disney. Lo poco que se sabe de la trama es que sigue a un guerrero interpretado por el chileno Pedro Pascal, y se desarrolla entre el episodio VI ‘El Regreso del Jedi’ y el VII “El Despertar de la Fuerza’Estreno: 2019, sin fecha definida por plataforma DisneyEn 1985, la aventura continúa…la serie que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop dejó en ascuas a sus fans desde octubre de 2017, cuando estrenó su segunda temporada. Esta vez Eleven, Will, Lucas, Mike, Dustin y Max vivirán en 1985 y por supuesto la trama incluirá referencias al filme ‘Volver al Futuro’, que se estrenó precisamente ese año.Estreno: Verano por NetflixLa comedia protagonizada por Reese Whiterspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoe Kravitz fue una de las más elogiadas en 2017, y con la llegada al elenco de Meryl Streep, las cosas se pondrán aún mejor.Estreno: 2019 por HBOLa primera temporada nos contó la historia de Shadow Moon, un ex presidiario que al salir de prisión es contratado como chofer por un enigmático sujeto conocido como Mr. Wednesday. En esta segunda temporada, saldrá a la luz que Mr. Wednesday en realidad es un dios antiguo que se prepara junto a otros para una guerra de proporciones épicas.Estreno: 10 de marzo por Amazon Prime Video

