Cena, baile y show

Café Central109 N. Oregon St.31 de diciembreDesde las 5:00 p.m.Únete a la celebración en Café Central, donde se ofrecerá una cena especial en dos horarios que incluye cena de cuatro tiempos, música en vivo, champaña opcional y mucho más.El primer horario inicia a las 5:00 de la tarde y tiene un costo de 90 dólares mas impuestos.El segundo horario inicia a las 9:00 de la noche con un costo de 130 dólares mas impuestos.El cupo es limitado.Reservaciones al teléfono (915) 545 2233Baile de Año Nuevo en The SpotUbicado en 1510 Bengal30 de diciembrePuertas abren a partir de las 7:00 p.m.Con Sunny Ozuna y Grupo MestizoTeléfono para informes: (915) 922 9383Speaking Rock Entertainment Center122 S. Old Pueblo RoadTe invita este 31 de diciembre a recibir el 2019 con la mejor música de antaño, champaña, gorritos, serpentinas y más.La música corre por cuenta de Leonard, Coleman, y Blunt, ex vocalistas de los legandarios grupos The Temptations, The Platters, y The Drifters, respectivamente.Al terminar el concierto de estas leyendas, tomará el escenario Landau Eugene Murphy, ganador del concurso America’s Got Talent en su edición del 2011.Las copas de champaña, así como el espectáculo y la entrada son gratuitos, pero recuerda llegar temprano porque la champaña a obsequiar es limitada.El evento es para mayores de 18 años y el estacionamiento también es gratuito.El show inicia desde las 8:00 p.m. y termina a la 1:00 a.m.Teléfono para informes: (915) 860 7777Sunland Park Racetrack & CasinoUbicado en 1200 Futurity Dr., Sunland Park, Nuevo MexicoRecibe el año nuevo a ritmo de funk, disco y retro con el grupo Fungi Mungle31 de diciembre9:00 p.m. a 1:00 a.m.En Franklin’s Lounge (interior del casino)Entrada gratuitaEvento para mayores de 21 años(Cynthia Camacho / El Diario)

