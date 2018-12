Sarawak regresa

En los recuerdos y relatos de miles de juarenses, aún perdura el esplendor de la avenida Juárez de la década de los 70 y 80.Recuerdos y anécdotas es todo lo que queda de aquella época en que la gente pasaba las noches bailando hasta las seis de la mañana y se regresaba a sus casas caminando.Hoy, con la fiebre de los chavorrucos y por la música retro, uno de esos legendarios lugares ha ‘resucitado’ y vuelto a abrir sus puertas.El Sarawak se ha levantado de entre las cenizas, o mejor dicho de entre los recuerdos para regresar con una apariencia renovada, pero fiel a la imagen de los 80, cuando vivió su máximo esplendor.Desde el 13 de Octubre del presente año reabrió su pista con la idea de revivir las escenas nocturnas que le dieron fama y devolverle a la avenida Juárez el esplendor de aquellos tiempos.Actualmente abre los sábados de 8:00 p.m. a 2:00 a.m. con la presencia en cabina de Julio Castañeda, uno de los djs originales de Sarawak que fue parte de su historia de 1982 a 1987.A partir del 5 de enero de 2019, volverán las famosas tardeadas para los que no gustan de las desveladas, pero tampoco quieren quedarse sin bailar. Desde ese día, cada sábado abrirá desde las 2:00 de la tarde.Tres niveles de diversiónLa discoteca cuenta con tres niveles. De acuerdo a los representantes de la actual administración, el primero de ellos se convertirá en restaurante a mediados del 2019 y abrirá todos los días de la semana.El tercer nivel será un bar independiente con capacidad para 80 personas, equipado con cabina para dj, sonido, iluminación y una pequeña pista de baile. Este espacio se podrá rentar para eventos especiales, reuniones de amigos o cumpleaños, todo esto dentro de la misma discoteca.Sus iniciosEl Proyecto Sarawak Discoteque vio la luz a inicios de diciembre de 1978, con la reunión de algunos empresarios como Jose ‘Pepe’ Cohen y Don Lauro Arreola, inversionistas de los también legendarios Cosmos Discoteque y Mariachi Bar respectivamente.Antes de convertirse en Sarawak, ahí se encontraba el Café Bar La Cucaracha en la época de 1950.Desde su inicio, la discoteque contaba tres niveles. En el primero de ellos se encontraba un amplio guardarropa para sus clientes y un piano bar para el precopeo.Al segundo piso se llegaba por medio de sus escaleras iluminadas que eran el preludio a las lujosas instalaciones de la discoteca. En su decoración resaltaban los sillones de terciopelo, su pista iluminada y uno de los mejores sonidos en la ciudad, ya que sus paredes alfombradas otorgaban un inigualable efecto acústico.En Sarawak se tocaban todos los éxitos del momento marcados por el auge de la música Disco, pero quienes lo frecuentaban sabían que ahí se tocaban principalmente los géneros soul, funk, rap, Hi Energy, pop en inglés y freestyle.El proyecto de la discoteca inició en diciembre de 1978 y abrió sus puertas en octubre de 1979. El primer Dj que tuvo el Sarawak fue el también famoso bailarín Francisco ‘Franky’ Coronado.Posteriormente se unieron al equipo en orden cronológico los reconocidos djs Daniel Correa; Antonio ‘Tony’ Casas o Dj Magic; Julio Castañeda, y César Ortiz ‘Dj Miami’, quienes marcaron una época de 1979 a 1992.Sarawak cerró sus puertas a principios del año 2001, pero a finales del 2014 y con ayuda de las redes sociales, Carlos ‘Capi’ Noriega convocó a todos los nostálgicos del Sarawak y armaron una fiesta recordando las Noches de Discoteque de la década de los ochentas, dando pie para que el lugar renaciera.En febrero de 2016 los inversionistas Omar Moreno y Jorge Romero retomaron el proyecto y decidieron revivirlo.Vive las noches de los 80s en SarawakUbicado en avenida Juárez 645Abierto los sábados de 8:00 p.m. a 2:00 a.m.No coverEstacionamiento por la parte de atrás en la calle Mariscal

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.