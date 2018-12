En estas fiestas decembrinas, además de celebrar la Navidad cómodamente en el hogar con la familia, tienes otras opciones para pasar un momento de diversión e incluso para salir de la rutina de la ciudad. Te presentamos algunos de los lugares que puedes visitar en El Paso y conocer aventuras nuevas.Foto del recuerdo con SantaPara los pequeñines, y no tan pequeñines, la foto con Santa es imperdible, además de que los niños aprovechan la oportunidad para entregarle sus cartas con la lista de regalos que desean recibir. Los precios de los paquetes varían dependiendo del lugar.WinterFestEl Centro de El Paso se viste de luces por las noches gracias a el WinterFest, que entre sus atractivos cuenta con una pista de hielo para patinar.Casa de Fred LoyaEl espectáculo de luces y sonido que se presenta en el el 12001 Paseo de Oro. Por favor estacionarse en la Montwood High School o en la iglesia y no en las casas vecinas.Luce en el lagoEn el Parque Ascárate las ‘Luces en el lago’ fueron encendidas a principios de este mes, por lo que puedes acudir por las noches para disfrutar el espectáculo.Texas Tech University Health Sciences Center El PasoLos árboles que bordean los senderos están adornados. Da un paseo por las aceras y posa para las fotos delante o dentro de los hermosos arcos.El Paso International AirportLa ciudad ha cubierto los árboles y las áreas de césped a lo largo del camino que conduce al aeropuerto. 75 mil luces decoran árboles y diez exhibiciones de 9 pies de altura en forma de cajas de regalo, adornos y estrellas como las de la Plaza de San Jacinto se han colocado a lo largo de Terminal Drive.A echar porrasEl equipo de basquetbol de UTEP regresa a la duela después de casi dos semanas de descanso y este domingo 16 de diciembre reciben en el Don Haskins Center a UC Riverside. Para el viernes 21 y sábado 22 se llevará a cabo el tradicional torneo WestStar Bank Don Haskins Sun Bowl Invitational.Salir de la ciudadMañana y el domingo en San Elizario, Texas, la Compañía de ballet clásico de la UACJ presentará la obra ‘El Cascanueces’ de Tcahikovsky en el Adobe Horseshoe Dinnet Theatre. Así es que puedes aprovechar el paseo para conocer el colorido poblado y presenciar esta clásica obra. El sábado 22 de diciembre, se llevará a cabo el ‘Luminaria Festival’ de las 12:00 pm a las 9:00 pm. Para mayores informes se puede visitar el sitio www.sanelizariohistoricdistrict.com.CalendarioTómate la foto con SantaCielo Vista MallDel 14 al 24 de diciembreTodos los días de 9:00 am a 9:00 pm, excepto el 16 (11:00 am a 8:00 pm) y el 24 (8:00 am a 6:00 pm)Para reservar pases rápidos y evitar hacer línea visite https://www.santasfastpass.com/scheduling/Z8Nsdzx3:cielo-vista-mallThe Outlet Shoppes at El PasoViernes 14 de diciembre, 6:00 pm a 9:00 pmSábado 15 y domingo 16, 12:00 pm a 4:00 pmLune 17 al viernes 21, 6:00 pm a 9:00 pmSábado 22, domingo 23 y lunes 24, 12:00 pm a 5:00 pmSunland Park MallViernes 14 de diciembre10:00 am a 8:00 pmFotos de tu mascota con SantaSunland Park MallDomingo 16 de diciembre10 am a 11 amPrecios de los paquetes varíanSanta Claus at PetSmartSábado 15 y domingo 16 de diciembre12 pm a 4 pmGratisAnimal Rescue League of El Paso Santa PawsSábado 15 y domingo 16 de diciembreHorario por ser anunciadoDonativo: $10 dólaresBassett PlaceLunes 17 de diciembre5:00 pm a 8:00 pmEl Paso WinterFest1 Arts Festival PlazaEl Paso, TexasDel 18 de noviembre 2018 al 6 de enero 2019Entrada: LibrePista de patinaje: $8 dlls por 50 minutos, incluidos patines; Militares, maestros y socorristas $7 dlls; niños 5 años y menores $5 dlls.Casa de Fred Loya, show de luces y músicaViernes 14 al domingo 16 de diciembrePresentaciones: 6:00 pm, 7:00 pm, 8:00 pmUbicación: 12001 Paseo de Oro, una cuadra al norte de la MontwoodMineros en acciónUC Riverside en UTEPDomingo 16 de diciembre1:00 pm, Don Haskins CenterWestStar Bank Don Haskins Sun Bowl InvitationalViernes 21 de diciembre5:00 pm, East Tennessee vs Wyoming7:00 pm, Norfolk vs UTEPSábado 22 de diciembre5:00 pm, juego de consolación7:00 pm, juego por el campeonato