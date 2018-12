Ubicado en el Eje Vial Juan Gabriel, Mariscos Casa Blanca es una isla rodeada por el tráfico de la ciudad en la que, no obstante, se sirve lo mejor de la cocina costera.Con más de 20 años de experiencia en el ramo restaurantero, el equipo de trabajo hace posible que los comensales disfruten, de lunes a domingo, platillos de especialidad servidos en porciones generosas y a precios accesibles.Concebido en sus inicios como un restaurante de estilo colonial, este año, el mobiliario e instalaciones se renovaron para ofrecer una propuesta de vanguardia en la que, además de la degustación de recetas del mar; la convivencia entre amigos, parejas jóvenes, o simplemente, la charla y el café de la tarde o la media mañana encontraran un buen lugar.A partir de entonces, despedidas de soltera, cumpleaños, ‘baby showers’ e incluso la proyección de los principales eventos deportivos se celebran en un espacio más amplio; donde al salón que ocupa el comedor se sumó un área similar a la de un bar o cafetería, con una decoración más moderna y música en tendencia.La especialidad de la casaLa estrella del menú son los ‘Camarones felices’, que se preparan rellenos de queso crema para luego servirse empanizados junto con una porción de papas, arroz y ensalada. Esta receta fue creada por los propietarios del restaurante con base en un platillo que frecuentemente les pedían sus clientes y pronto se convirtió en sello distintivo del lugar.Entre las especialidades también están los tradicionales camarones fiesta, el rollo relleno de camarón y los cocteles de ceviche, los infaltables tacos o alambre de mariscos y los platillos en que se sirve un pescado entero.Pero si ese día no te provoca comer mariscos, en la carta también encontrarás cortes de carne, hamburguesas, pechuga de pollo o ‘cordon bleu’.Menú infantilOtra ventaja es que, si vas con tus pequeños, no tendrás que preocuparte por encontrar algo que les guste, pues el restaurante cuenta en su menú infantil, con varios platillos que les encantarán, por ejemplo, los ‘Dedos de Shrek’, tiritas de queso empanizadas que se acompañan con papas, arroz y ensalada.Buenas opciones para ellos también son las hamburguesas, que pueden ser de pollo, pescado o carne; los camarones kids o las alitas de pescado.Y para permitirte un capricho dulce, es posible ordenar una ‘Palmera’, una bebida a base de cereza, uva, frambuesa, kiwi o naranja a la que se agrega crema batida, o bien, elegir de una variedad de bebidas calientes que incluye chai latte, capuccino, mocha o cocochino para acompañar cualquier postre de los que se exhiben en el mostrador.Mariscos Casablanca“Mi casa es tu casa”Horario: lunes a domingo10:00 de la mañana a 11:00 de la nocheEje Vial Juan Gabriel, número 7520Tel: (656) 208 76 43Fb: @mariscoscasablancaServicios adicionales:• Si dispones de poco tiempo, ordena tus platillos por teléfono y recoge en la sucursal.• Pregunta por el servicio para eventos externos (máximo 30 personas, se recomienda ordenar con un día de anticipación).

