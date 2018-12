Banquete de mandatario

Hace poco más de cien años la frontera de Juárez y El Paso fue testigo del encuentro de los presidentes William H. Taft y Porfirio Díaz, en el que ambos fueron anfitriones de una comida y una cena, respectivamente, evento que en estos tiempos sirvió de inspiración para la apertura del Restaurante Taft Díaz en el Centro de El Paso.El nuevo restaurante busca deleitar el paladar de los visitantes, especialmente como lo hizo Díaz con Taft el 16 de octubre de 1909 en el edificio que ahora se conoce como la ex Aduana y que se ubica sobre la Avenida 16 de Septiembre en Ciudad Juárez.Aquella fue la pirmera visita diplomática que un presidente de los Estados Unidos hizo al extranjero.‘Taft invitó a Díaz a comer en el edificio de la Cámara de Comercio en El Paso, y posteriormente Díaz invitó a Taft a cenar en Ciudad Juárez, en el edificio de la ex Aduana, que en ese momento fue convertido en una copia del Palacio de Versalles’, menciona Oscar Herrera, quien es un estudioso del tema y además el chef patrón del Restaurante Taft Díaz.Herrera, ha sido ampliamente reconocido por su labor en el restaurante Hacienda Flor del Nogal en Juárez, y ahora busca que ese efecto también se dé en esta nueva aventura gastronómica.‘Los fronterizos tenemos una ventaja muy grande al poder contar con la influencia de dos naciones, y es precisamente lo que quiero lograr, que la gente sepa que en esta frontera tenemos buena cocina y atención al detalle como se dio en el primer viaje que un presidente de los Estados Unidos hizo al extranjero, en este caso a Ciudad Juárez, México’, dijo Herrera.El chef fronterizo agregó que desde hace diez años se dedicó a investigar y así aprendió que Díaz trajo a chefs franceses, la vajilla de Maximiliano y Carlota, cristalería del Castillo de Chapultepec, e incluso tres vagones de tren con flores desde Guadalajara, ‘un acontecimiento en el que me hubiera gustado colaborar’, comentó Herrera.Basado en su cocina‘Cuando iniciamos con este proyecto decidimos hacer un manifiesto al decir somos un restaurante basado en su cocina, y por medio de ello promover a nuestra región, no solamente a nuestra ciudad’, mencionó Díaz, en relación al equipo de colaboradores con quienes diseña el menú que se ofrece todos los días en este restaurante.‘Ya tenemos funcionando el bar, nuestra cava de vinos cuenta con más de 140 etiquetas, y lo mismo podemos ofrecer botellas de 60 dólares hasta más de mil dólares en costo’, explicó Herrera.Aunque el menú varía constantemente, no hay que perderse en primer tiempo el ‘shrimp crudo’, preparado con confite de xoconoxtle (tuna morada), yuzu kosho y aioli fermentado de limón.Si se busca un sabor más regional, una buena opción puede ser la crema ‘MX vichyssoise’, hecha con papa, chile pasado y puerco.Para segundo tiempo camarones al ajillo se posicionan como una gran aventura de sabor, ya que los camarones son preparados en un horno de carbón, con puré de jengibre, hierbas y mantequilla de ajo.Incluso la codorniz tiene una identidad propia, cuando se prepara con puré de zanahoria, chileatole y maíz azul, horneada en tiempo exacto para que su carne se deshaga y su sabor explote desde el primer bocado.Para cerrar es muy recomendable el arroz con leche, cocido al punto, acompañado con frutas maceradas en mezcal, y naranja orgánica dulcificada y pastel ‘frangipane’ de almendras.Taft – Díaz209 N. Stanton St.El Paso, TX 79901Horario: 7:00 am a 10:00 pmLunch 11:00 am a 3:00 pmCena 4:00 pm a 10:00 pmCocina InternacionalEstilo de velada: InformalVestimenta recomendada: De vestirReservaciones: 915 271-3600

