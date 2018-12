Cine en tu casa

Navidad… época de posadas, paseos y celebración, pero también de recogimiento y descanso.En caso de que tus planes los próximos días sean pasar un buen momento frente al televisor, viendo los clásicos de la temporada, te recomendamos buscar estas películas, seleccionadas de entre el vasto catálogo temático que brinda la cinematografía mundial.El bazar de las sorpresasAlfred Kralik es el jefe de vendedores de Matuschek y Compañía, una tienda de Budapest. A pesar de su timidez, Alfred responde al anuncio de un periódico y mantiene un romance por carta.Su jefe decide contratar a una tal Klara Novak, con quien Alfred constantemente discute, sin sospechar que es su corresponsal secreta.El argumento de ‘Tienes un email’ tiene su origen en esta película de 1940 protagonizada por James Stewart y ambientada en Navidad.Cita en San LuisPara quien disfruta de la música navideña, es un agasajo ver a Judy Garland cantar ‘Have yourself a Merry Little Christmas’ en una escena de esta película.La cinta presenta a una familia de San Luis que tendrá que mudarse a Nueva York una vez pasada la Navidad, donde el padre ha conseguido un mejor trabajo.Navidades blancasBob y Phil acaban de volver de la Segunda Guerra Mundial. Consumados cantantes y bailarines, deciden ganarse la vida haciendo números musicales. Así conocen a dos hermanas que se dedican a lo mismo. Siguiéndolas, van a parar a un hotel de Vermont, que tiene graves problemas financieros.El administrador del hotel resulta ser el antiguo jefe de los muchachos en el ejército, razón por la cual deciden ayudarlo a salir a flote.Este musical de 1954 es protagonizado por Bing Crosby, Danny Kaye y Rosemary Clooney.Love ActuallySeguramente esta es la película de la temporada más vista en la actualidad. Y es que… ¿quién no ha visto Love Actually?La cinta británica entrelaza 10 historias que tienen su punto cumbre justamente en Nochebuena. Muy conmovedora, su argumento se encuentra en la frase ‘Love actually is all around’, es decir, el amor está por todos lados.Comedia romántica estrenada en 2003, fue escrita y dirigida por Richard Curtis, y entre su genial reparto se encuentran Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Liam Neeson y Bill Nighy, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster y Chiwetel Ejiofor, entre otros.Tiene además una banda sonora de lujo, con temas que van desde The Beatles hasta The Pointer Sisters, pasando por Mariah Carey.El descansoCameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black protagonizan esta cinta que utiliza la Navidad como marco para exponer valores como la admiración, la amistad y, por supuesto, el amor romántico.Amanda Woods, una chica americana que posee una próspera agencia de publicidad especializada en trailers de películas, vive en el sur de California y acaba de romper con su novio. Por su parte, Iris Simpkins, redactora de la popular columna de bodas para el London Daily Telegraph, vive en una encantadora casa de campo en Inglaterra y sus relaciones con los hombres tampoco son fáciles.A través de internet llegan a un acuerdo para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las vacaciones, y no sólo eso, sino prácticamente sus vidas.Feliz Navidad (Joyeux Noel)Basada en hechos reales, esta coproducción europea narra la historia de un grupo de soldados de diferentes bandos a principios de la I Guerra Mundial, cuando en diferentes zonas del frente alemanes, franceses y escoceses enterraron sus diferencias y sus muertos, y celebraron la Nochebuena juntos.Diane Kruger, Daniel Brühl o Dany Boon son algunos de los actores que participan.