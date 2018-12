Dale gusto al paladar

Hace unas semanas, en redes sociales apareció un reto que te presenta seis diferentes alimentos y te obliga a escoger uno sin el cual puedas vivir.Sin dudarlo, en ese momento elegí las hamburguesas como la comida sin la cual podría vivir sin problema.Al menos eso pensaba hasta que hace unos días pasando por Plaza de las Américas enbusca de algo para comer, me detuve en el local de Pop Burgers para simular lo que sería probar la última hamburguesa antes de no volver a comer ninguna en mi vida.Su menú es de siete tipos de hamburguesas: con queso, con queso doble, picante con tocino, de pollo, de brisket ahumado, de portobello y la de los campeones: con carne Premium, champiñones, BBQ ligeramente picante, aros de cebolla y aderezo americano.Elegí esta última en combo con papas y una limonada de frutos rojos.Cuando llegaron la hamburguesa y las papas, el aroma de entrada me hizo salivar y cuando le clavé la primer mordida, me encantó el sazón de la carne y la combinación de su sabor con el de la salsa BBQ, los aros de cebolla, los pepinillos y el aderezo.Las papas fritas no son como en otros lugares, están ligeramente empanizadas y sazonadas, otro gran punto a favor.Mientras más mordidas le daba a lo que hipotéticamente sería mi última hamburguesa si aceptaba el reto alimenticio, más me convencía que gracias Pop Burgers, no podría dejarlas fuera de mi vida.Revisé el resto del menú y descubrí que su sabrosa apuesta va más allá de las burgers, en la que tienen nachos con brisket, y tiras de pechuga de pollo empanizadas con papas.Si, y solo si algún día decidiera no volver a comer hamburguesas, aquí tienen ensalada de arándanos con lechugas mixtas, pepino, manzana, arándanos, y pechuga de pollo a la parrilla; también Ensalada Búfalo con lechugas mixtas, pepino, tomate, zanahoria, y trocitos de pechuga empanizada con salsa búfalo que algún día regresaré a probar.Para acompañar dignamente a cualquiera de estas sabrosas opciones, hay limonada normal y con frutos rojos, refrescos, y lo mejor: malteadas.Los sabores que hay son vainilla, chocolate, fresa, mazapán, Oreo, Fruity Pebbles (¡sí, del cereal de los Picapiedra!) y maple-tocino para que amarre.Me comentaron que cada una de sus hamburguesas se prepara con carne Premium de res, pan brioche natural o integral negro preparado exclusivamente para Pop Burgers, con su respectiva carga de lechugas, tomate, pepinillos y cebolla morada o asada.Definitivamente, no creo que pueda algún día dejarlas de comer.Pop Burgers se encuentra en el área de comidas de Plaza de las Américas (por el acceso rojo) y abre todos los días de 12:00 a 8:00 p.m. Las puedes pedir a través de las plataformas Uber Eats y Okngoo.