Regalo de apantalle

Antes de que llegue a la frontera una de las festividades más esperadas del año, en las salas de cine habrá muchos motivos para reunir a la familia y celebrar la víspera de Navidad.Con películas que no necesariamente retratan esta festividad, desde esta semana y hasta el 25 de diciembre, casi de manera semanal, niños, jóvenes y adultos podrán llenarse de mil y un emociones con estrenos muy esperados.No te pierdas tus filmes favoritos y consulta la cartelera de tu cine más cercano o de preferencia.‘Bumblebee’ de Travis KnightAcción120 minutosReparto: Jorge Lendeborg Jr., Hailee Steinfeld y John CenaSinopsis: En el año de 1987 Charlie, quien está a punto de cumplir 18 años, encuentra un ‘vochito’ amarillo lleno de cicatrices de guerra y descompuesto en un deshuesadero de un pequeño pueblo de California. Cuando lo arregla, descubre que no es un simple vehículo, sino ‘Bumblebee’, un robot humanoide alienígena.‘El regreso de Mary Poppins’ de Rob MarshallMusical120 minutosReparto: Emily Blunt, Meryl Streep, Emily Mortimer, Colin Firth, Ben Whishaw, Julie Walters y Lin-Manuel MirandaSinopsis: ‘El regreso de Mary Poppins’ es una secuela que celebra el espíritu de película original, de 1964. En esta película Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks a recuperar la alegría y el asombro que falta en sus vidas.Holmes and WatsonEstrena: 25 de diciembreAcción, comedia y misterioReparto: Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca Hall, Rob Brydon, Kelly Macdonald and Ralph FiennesSinopsisVersión humorística inspirada en las clásicas historias de misterio de Arthur Conan Doyle sobre los populares Sherlock Holmes y el Doctor Watson. La película mostrará a Ferrell como Sherlock y Reilly como Watson en una serie de peripecias que incluyen desde tomarse una “selfie” con a la Reina hasta una infructuosa pelea con abejas. Todo mientras Moriarty (Ralph Fiennes) planea matar a la Reina.ViceDrama | Biográfico132 minutosReparto: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Bill Pullman, Stefania Owen, Jillian Armenante, Brandon Sklenar, Brandon Firla, Abigail Marlowe, Liz Burnette, Matt Nolan, Brian Poth, JoeySinopsisExplora la historia real sobre cómo Dick Cheney (Christian Bale), un callado burócrata de Washington, acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, con consecuencias en su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy en día.

