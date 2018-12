Más vivos que nunca

La herencia musical de Queen está más viva que nunca y debe ser celebrada por todo lo alto entre las actuales y futuras generaciones.El grupo fronterizo Mantarraya se encargará de revivir el recuerdo de esta gran banda británica a través de un tributo musical con sus mayores éxitos.El lugar de la cita será el bar Barra Negra este 23 de diciembre a partir de las 9:00 de la noche, donde Mantarraya te espera con un repertorio de 19 canciones de Queen que te pondrán a cantar, y quizá también a llorar un poquito, pero en definitiva te alegrarán el corazón.‘Killer Queen’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Show Must Go On’, ‘You’re my Best Friend’, y ‘Somebody to Love’ forman parte de la lista de temas que el grupo tiene preparados.Además de clásicos como ‘Love of my Life’, ‘One Vision’, y ‘Tie Your Mother Down’.Mantarraya es una banda que se formó hace 10 años en El Paso. Su base fija está integrada por los hermanos Martín, Sergio y Ricardo Carmona, integrantes también del famoso grupo Amanecer.Para este concierto, la alineación estará formada por Gustavo Estrella (voz), Jesús Salcido (bajo), Martín Carmona (batería), Sergio Carmona (guitarra), y Ricardo Carmona (piano y teclados).El grupo se especializa en covers de rock en español y en inglés, música retro y rock clásico. Ha tocado en festivales y recintos en El Paso como Speaking Rock.Otros de sus integrantes son los vocalistas Perla Cruz, Johanna Bernal y Arturo Chávez.Queen by MantarrayaTributo a Queen por Mantarraya23 de diciembreDesde las 9:00 p.m.Barra NegraBoulevard Gómez Morín 7384-20Admisión: 200 pesosBoletos a la venta en Barra NegraCupo limitado