Rinden homenaje a Sebastian Bach

En 2016, el guitarrista juarense Edgar Camargo se unió al movimiento internacional Bach in the Subways, iniciado por el chelista neoyorquino Dale Henderson en 2010.La iniciativa consiste en que cada año, por el aniversario del natalicio de Johann Sebastian Bach, una comunidad global de músicos se unen a través de conciertos espontáneos con su música en todo tipo de espacios, desde una estación de metro hasta plazas, calles, museos, escuelas o centros comerciales.El objetivo de esta movilización es sembrar en el público de todas las generaciones las semillas de la música clásica y ser la inspiración para futuros músicos.Dale Henderson, el iniciador y coordinador de Bach in the Subways se presenta en Ciudad Juárez este 15 de diciembre a las 12 del día en el Museo de Arte de Ciudad Juárez en un concierto gratuito.Edgar Camargo empezó con Back in the Subways en 2016 en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, y desde entonces se le han unido músicos de la ciudad y agrupaciones como el Cuarteto Simé, la Compañía de Ópera Fidelio, Dúo Del Desierto, y Dúo Estrelia.Los conciertos se han presentado en foros como la secundaria del Instituto Tecnológico de Monterrey, estaciones de radio, cafés, Centro Cultural Paso del Norte y el Museo de Arte.El músico juarense tiene una trayectoria de 11 años y egresó de la Licenciatura enMúsica en 2011.Este año, Camargo fue nombrado coordinador local del movimiento y ante el interés de Dale Henderson por visitar Ciudad Juárez, este 15 de diciembre culminará aquí una gira mundial.Acerca de Bach in the SubwaysDale Henderson es un convencido del poder y la belleza de la obra de Johann Sebastian Bach, y de su capacidad de trascender fronteras de todo tipo.En 2010 descubrió con pesar el escaso interés por la música de Bach y en general por la clásica. Atribuyó el hecho no a la falta de interés, sino a que por diversas circunstancias, hay personas que no han presenciado un concierto de música clásica.El chelista pasó de la preocupación a la acción ese mismo año tocando suites para cello de Bach en las estaciones del metro de Nueva York.Dale rechazó cualquier tipo de donación y en cambio entregaba a su audiencia espontánea tarjetas donde explicaba que su única intención es sembrar la inquietud por la música clásica entre todas las generaciones.Su iniciativa fue conocida desde entonces como ‘Bach in the Subways’ y le ha atraído gran atención a nivel mundial por parte del público, medios de comunicación y de otros músicos en todo el mundo.Tan solo en 2015, durante el 330 aniversario del natalicio de Bach, miles de músicos en 150 países se unieron a Dale tocando en diferentes espacios públicos.Aquí a Ciudad Juárez, llegó en 2016 gracias al guitarrista Edgar Camargo.Presentación del chelista Dale HendersonPrecursor del movimiento ‘Bach in the Subways’15 de diciembre12:00 p.m.Museo de Arte de Ciudad JuárezAvenida Lincoln y Coyoacán sin número, Zona PronafEntrada gratuita