Una navidad Merry-Achi

En esta época decembrina y con el deseo de poner al máximo ese espíritu de celebración, llega al escenario del Teatro Plaza, este lunes 18 de diciembre, el maestro del mariachi José Hernández y su Mariachi Sol de México.Nominados al Grammy como mejor álbum de Mariachi, esta ocasión presentan música navideña como parte de su Tour anual número 23. Una variada música de mariachi complementada con composiciones muy a su estilo dentro de las cuales se encuentra el Cascanueces de Tchaikovsky.La Navidad es una noche para familias, tanto jóvenes como mayores donde el idioma no es barrera cuando se trata de música, es por ello que no es necesario hablar español para ser parte de esta celebración.José Hernández es un mariachi de quinta generación y ocho veces nominado al premio Grammy, cuya pasión es traer música de mariachi para audiencias de todo el mundo. El es fundador del mundialmente famoso Mariachi Sol de México y del primer conjunto de mariachi profesional femenino de América.Mariachi Nationals de José Hernández y Summer Institute, una música de mariachi intensiva de verano y una competencia que reúne a algunos de los mejores los conjuntos de mariachi de estudiantes y la Sociedad de Herencia del Mariachi, han sido fundadas por el Maestro Hernández que enseña música de mariachi y bailes folklóricos a nuevas generaciones, también ha sido el Director Musical de muchos prestigiosos festivales y conferencias de mariachi alrededor del mundo.Ha trabajado a través de su historia musical con grandes personalidades de en la industria de la música incluyendo Selena, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Juan Gabriel, Luis Miguel, Bryan Adams y los Beach Boys .Será una noche especial donde el espíritu de la navidad a través de la música del mariachi te hará vibrar de emoción así que no te la puedes perder.Toma nota17 de diciembre de 2018 a las 7:30 PMTeatro Plaza125 W Mills Ave, El Paso, TX 79901$ 37.00 y $ 57.00 dólares , sin incluir impuestos ni cargos

