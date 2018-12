Hungría tiene sabores únicos y exquisitos... disfrútalos en Juárez

Pasaron siglos para que llegara a Ciudad Juárez… ¡pero por fin está aquí! El popular postre húngaro conocido como Chimney Cake ya se puede saborear de principio a fin gracias a The Chimneys Factory & Co.Ubicado en el bulevar Teófilo Borunda, el establecimiento abrió sus puertas el verano pasado para ofrecer postres exquisitos y únicos, pues no hay otros así en la ciudad.No obstante, aunque su producto estrella es el Chimney Cone, las opciones se extienden a sabores salados, para quien antes del postre quiera saciar el apetito.Pero entremos en materia. ¿Qué es un Chimney Cake? La base del menú de este lugar es un pan en forma de espiral cuyo origen se remonta a la Transilvania del siglo XVIII. Muy conocidos en esa parte de Europa Central, donde se venden en puestos callejeros, el pan suele estar crujiente en el exterior y suave por dentro.Con estas características que ya de entrada enamoran, en The Chimneys Factory & Co. se esmeran por hacerlo aún mejor. Por ejemplo, hay siete Chimney Cone que son una delicia, como el Original Chimney, en el que el pan se cubre de azúcar y canela, se rellena con un ‘spread’ a elegir entre nutella, queso crema, chocolate, cajeta, lechera, jarabe de fresa o caramelo, y se corona con helado y cereza.Si esta sencilla versión te llamó la atención, espera a probar el Kokosnuss, que lleva coco alemán en su interior y helado con coco rallado por fuera, o bien, el Oreo Love, con una base de pan con oreo, relleno de queso crema con oreo molida más el helado.Al igual que los postres, las opciones saladas son perfectas para mañana, tarde y noche. Están el Chimney Dog, con salchicha de hot dog de cuarto de libra, pan original, bacon and cheese o ajo y especias; el Pizza Cone, con queso mozzarella, peperoni, salami y salsa de tomate o ranch; y el Chicken Cone, que lleva trozos de pechuga de pollo bañadas con salsa buffalo o BBQ y mozzarella.Disponibles hasta el mediodía, los Chimney Cones que se preparan para desayunar son el Wake Up, con huevo, jamón y queso mozzarella; el Maple Bacon, con tocino, huevo, queso y un pan bañado en jarabe de maple; y el BHC, con queso mozzarella, jamón y tocino.Para acompañar cada probadita está el café en sus variantes americano, capuchino y Chimney Coffee (con lechera); también hay café frío, frappés y sodas italianas.Durante este fin de semana, el establecimiento estará recibiendo ropa, juguetes y despensas para donar a los niños de la escuela Isabel C. de Talamás como parte de la campaña ‘Dar es amar’; la entrega se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre.The Chimneys Factory & Co.Plaza Borunda 7751 (a unos metros de Las Misiones)Abierto de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 9:00 p.m. Viernes el cierre es a las 10:00 p.m. Sábados de 1:00 a.m. 10:00 p.m. y domingos de 1:00 a 9:00 p.m.