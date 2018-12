La diversión no tiene limites

Lo único seguro del clima de Ciudad Juárez es que es impredecible, y en estas próximas vacaciones, no dejes que el clima arruine tus planes de diversión en familia y date una vuelta a Fiesta Park.Este lugar que ha marcado a generaciones de juarenses desde 1995, te espera con sus atracciones bajo techo y exteriores que puedes disfrutar cuando el clima o tu ánimo lo ameriten.En el interior:*Te espera su legendaria pista de patinar, dividida en área para niños y principiantes (al centro) y para expertos (alrededor del óvalo central).*En esta sección de Fiesta Park encontrarás para los más pequeños una mini rueda de la fortuna, un carrusel de elefantitos y un brinca brinca.*Para los más grandes, además de la pista de patinar, están los carros chocones y los videojuegos, desde los estilo arcade hasta los más avanzados.*Una de las sorpresas más recientes que Fiesta Park acaba de agregar a su lista de diversiones es Rocket, una mini montaña rusa para chicos y grandes con temática espacial.*Área 51: Pon a prueba tu destreza y habilidades en este juego que consiste una guerra de pistolas de láser, o ‘laser tag’ como se le conoce en Estados Unidos.Esta atracción de 150 metros cuadrados es la más grande que ha abierto el parque, desde la inauguración de la zona de Go Karts en 2005Se juega en un área de aproximadamente 150 metros cuadrados con luz negra, colores neón y ambientada en el espacio. Cada jugador lleva un chaleco equipado con una pistola digital al frente y sensores en la espalda, en el pecho y en los hombros.En el exterior:*Para los fanáticos del beisbol hay cajas de bateo.*Están los juegos como el Tornado, Thunder (mini bungee), Toro Loco, lanchitas choconas, bicicletitas, mini golf, Go Karts y tirolesa.*Para los aventureros de todas las edades se encuentra la nueva atracción El Reto, una estructura de 10 metros de altura con 122 metros cuadrados de obstáculos. Los jugadores que se aventuran en él lo hacen equipados con un arnés de seguridad.Costos:Pulseras:Platino VIP 250 pesosIncluye todas las atracciones del Fiesta Park, exteriores e interiores.Universal 120 pesosIncluye todos los juegos y atracciones, a excepción de los Go Karts, lanchitas, El Reto y Área 51.Principal 80 pesosIncluye pista de patinar, renta de patines, y los juegos Bola Loca, Mini Golf, Toro Loco y Tornado.Infantil 70 pesosIncluye sólo los juegos infantiles en interior y exterior.Precios individuales o por juego, van desde los 15 pesos (infantiles) hasta los 60 pesos (Área 51)Acceso a pista de patinar: 30 pesosRenta de patines: 25 y 30 pesosAndador: 20 pesosCalcetines: 20 pesosFiesta Park(Avenida de la Raza 6720, a un costado de Gas Natural)Horarios:Martes a viernes de 2:30 de la tarde a 9:00 de la nocheSábados y domingos de 12:30 del día a 10:00 de la noche

