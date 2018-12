Historias que se viven en esta frontera

Una representación del teatro hecho en Ciudad Juárez se pudo apreciar en la Muestra Nacional de Teatro celebrada en noviembre pasado. La obra se titula ‘Por favor cierra la puerta. Gracias’, misma que regresa a su escenario original.Las últimas funciones de esta tercera temporada serán hoy, mañana y pasado (14, 15 y 16 de diciembre), en el espacio alternativo que fue tomado por el grupo de actores y su director Damián Cervantes para desarrollar la ficción confeccionada por las historias que se dan en esta ciudad fronteriza.Así, en un departamento de un edificio ubicado en la Plaza Cervantina, justo en el cruce de Ramón Corona e Ignacio de la Peña, el público podrá a apreciar el trabajo orquestado por Cervantes –fundador de Vaca 35 Teatro- y actores juarenses del Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras de Telón de Arena.Con Ciudad Juárez como el eje que une las vivencias de los que ahí participan, ‘Por favor cierra la puerta…’ se propone como un montaje experimental, intimista, en el que cada uno de los personajes tiene algo que decir sobre lo que es habitar un lugar ultrajado.“Es una concepción mía, pero hecha con el trabajo de los actores. Al ser una creación colectiva hablamos de Juárez, porque los actores son de aquí, porque estamos en un espacio del centro y buscamos hablar de la gente, del día a día, desde las historias de amor hasta la violencia, porque también es una cara de Juárez, terminando por sus leyendas y su espíritu”, expresó Damián Cervantes.“La idea salió entre amigos y estando aquí no me interesó hablar de otra cosa, sino que quise entender lo que es Juárez y conducir una manera de hablar del lugar”.Para hacerlo posible, en ‘Por favor cierra la puerta. Gracias’ participan los actores Laura Galindo, Guadalupe Balderrama, Abril Badillo, Rafa Flores, Humberto Morales, Mario Vera y Alan Posada. No se la pierda.Por favor cierra la puerta. Gracias14, 15 y 16 de diciembreFunciones a las 7:30 p.m.Plaza CervantinaRamón Corona e Ignacio de la PeñaZona CentroReservaciones a los teléfonos (656) 250-17-96 y (656) 311-53-80Cooperación sugerida: 120 pesos (solo efectivo)

