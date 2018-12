Ópera Barroca con talento juarense

El 15 y 16 de diciembre la Sala Experimental Octavio Trías, del Centro Cultural Paso del Norte cederá su escenario a la ópera barroca Dido & Aeneas (Dido y Eneas), del compositor inglés Henry Purcell, en la representación de Grupo Fidelio.Sobre la operaConcebida en un acto, esta obra narra la historia de Dido, reina de Cártago (hoy Túnez) y Eneas, quien huyó de Troya luego de que la ciudad fuera destruida por la guerra. El héroe se dirige al territorio de la actual península de Italia para fundar el imperio de los etruscos. No obstante, luego de una tempestad, su barco llega a las costas de Cártago, donde conoce a la reina y se enamora de ella.Pero los dioses exigen a Eneas que continúe su camino para fundar el imperio, de ahí que el primer conflicto en la trama sea la decisión de permanecer o marcharse, relató el productor David Olivas.Más adelante, la tragedia plantea la duda de la existencia del destino y pone de manifiesto la necesidad de resiliencia, entendida como la capacidad para sobreponerse a la adversidad, abundó.Notas la producciónEste año, la temporada de Dido & Aeneas, cuyo estreno se celebró en 2013, comprende tres presentaciones y una producción más grande en la que se involucra el trabajo de más de cien intérpretes y creativos.La dirección artística de la pieza estará a cargo de Jorge Vargas Cuamba, mientras que, de dirigir la orquesta se ocupará el maestro Lizandro García Alvarado y la dirección escénica y escenográfica correrá por cuenta del maestro César Cabrera. Asimismo, el crédito por el diseño del vestuario y maquillaje corresponde a Karla Aveytia y Estefanía Villa.Participan como solistas las sopranos Daharinka Chavarría, Hadassa Varela, Demy Muñóz, Ilse Durón y Zayra García, la mezzosoprano Abigail Ávila, el barítono Mario Tarín y los tenores Aníbal Acevedo y Manuel Arvizo, quienes compartirán el escenario con el coro de Grupo Fidelio y una orquesta conformada especialmente para la ocasión.En cuanto a los aspectos visuales del espectáculo, Olivas adelantó que, si bien la ópera se presenta sin modificaciones, –tal como fue compuesta– mediante elementos como la escenografía, vestuario y maquillaje se buscó crear una ambientación atemporal que toma como base la geometría del pintor Gustav Klimt, explicó.El evento es el cuarto espectáculo que Grupo Fidelio ha presentado en 2018. Con anterioridad se llevaron a escena ‘La cantata del café’, un recital de música barroca y una presentación en el INBA.Dido & Aeneas, la representación con que el grupo concluirá actividades este año es posible gracias a la colaboración de Club Rotario y la Subsecretaría de Cultura Zona Norte.Acerca de Grupo FidelioFidelio es una agrupación integrada por cantantes, músicos, artistas visuales y actores dedicados a la difusión, divulgación y ejecución del género operístico de la ciudad. Entre sus objetivos también está el promover los valores humanos a través del arte.Grupo Fidelio surgió en Ciudad Juárez, en mayo de 2013, en respuesta a la necesidad de desarrollar el potencial de los cantantes de ópera en la localidad. Desde su fundación ha tenido una intensa actividad de concierto y ópera que incluye más de treinta recitales y presentaciones musicales, un oratorio y tres óperas completas.Ha trabajado con instituciones y organizaciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, gobierno del estado, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Programa de Teatro Escolar, la Universidad Regional del Norte, el Museo de la Revolución en la Frontera, Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, Canal 44, Technology Hub, Hospital Ángeles y Bach in the subways, entre otras.Dido & Aeneas (Dido y Eneas), de Henry PurcellÓpera Barroca en un acto15 y 16 de diciembre, 2018Sábado: 7:00 de la tarde (‘premiere’)Domingo: 4:00 y 7:00 de la tarde.Centro Cultural Paso del NorteSala Experimental Octavio TríasDonativo:Premiere (Sábado)Entrada general: 300 pesosVIP: 500 pesosFunciones del domingo:Entrada general: 150 pesosVIP: 250 pesos.Boletos disponibles en las oficinas de CANACO (tercer piso, oficina 6, licenciado Gustavo Carreón 753 18 96).a través del sitio web https://www.eventbrite.esMás información: [email protected] Tel: 6563 17 94 74, licenciado David Olivas.

