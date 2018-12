Bienvenidos a la mejor frontera del mundo

¿Parientes de fuera vienen de visita en estas fiestas?, hay qué darles un recorrido que les haga sentir la energía y la historia de “La mejor frontera del mundo”.Dicen que una de las mayores riquezas de Ciudad Juárez radica en su gente, y así como sitios históricos, también hay lugares donde la sonrisa franca de los juarenses, la amabilidad y el sazón hacen sentir bienvenidos a todos.A continuación, una lista de lugares que como juarense debes conocer e invitar a todo aquél que venga de fuera y hacerlo sentir como en casa.Por el centro:La primera recomendación es calzado cómodo, porque el centro hay qué recorrerlo a pie para llenarte del ambiente, de su gente, sus colores y sabores.Si decides hacer el recorrido por la tarde, una opción es caminar a partir de la avenida 16 de Septiembre y Ferrocarril.Los fines de semana, artistas urbanos y grupos de pachucos se reúnen en ese cruce para celebrar su cultura y brindar estampas dignas de recordar.*Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF)Avenida Juárez y 16 de Septiembre, Zona CentroTeléfono: 612 47 07 y 612 29 64Trae a tu familia y parientes de fuera a conocer la exposición temporal "’La Revolución Viva. Justicia Social y Arte Urbano’, que presenta algunas de las expresiones artísticas que tapizaron las calles de Oaxaca durante el enfrentamiento entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y las autoridades gubernamentales en el año 2006.En exhibición hasta el 6 de febrero de 2019.Sala Central del MUREF.Horario: Martes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.Entrada libre, niños y adultos.*Monumento Amor por JuárezEn el exterior del Muref se encuentra el monumento Amor Por Juárez, un punto en el que familias, parejas y amigos aprovechan para tomarse la foto del recuerdo.*Plaza de ArmasSi diriges tus pasos hacia la Catedral, y en específico a la Plaza de Armas, que no te falte una visita a la estatua de Germán Valdés Tin Tán en la fuente, o haz una pausa para contemplar las bancas decoradas que se encuentran a ambos costados de la calle, pensadas para descansar y apreciar el trabajo de artistas juarenses.En el trayecto entre el MUREF y la Catedral, es común que te encuentres con artistas urbanos, payasitos o grupos que preservan la cultura del pachuco a través de sus bailes, música y vestimenta.*Café la Nueva CentralQue tus familiares no se vayan sin tomarse un café lechero con su respectivo Ojo de Pancha, un legendario pan dulce de La Nueva Central, un lugar que abrió sus puertas el 28 de noviembre de 1958 y se mantiene fiel como uno de los lugares a visitar en el centro.Desde hace 60 años, este café ha sido visitado por famosos, intelectuales y personalidades de la ciudad. Se encuentra sobre el corredor de la Avenida 16 de septiembre, a media cuadra de la Catedral.

