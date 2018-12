Te saben a gloria

Quién estando a gusto en su casa, dispuesto a disfrutar de un día inactividad total, no se ha visto tentado a salir por un antojito. O quién, después de salir de la fiesta, no ha detenido su marcha para no ir a la cama con el estómago vacío y con el riesgo de lo que pueda ocasionar el alcohol.Si has estado en estas situaciones, o simplemente tienes hambre y un antojo muy específico que se compone de pan, salchicha y aderezos, entonces lo que quieres es un hot dog.Pero seamos sinceros. Hay de hot dogs a hot dogs. Están aquellos de sabor insípido sin posibilidad de cautivar el paladar… y están los de Diablitos Súper Hot Dogs.Con seis años de vigencia, ahora estrenando una segunda sucursal, este negocio tiene los mejores hot dogs de la ciudad.Ubicados en la calle Valle del Sol, por la zona de Sendero, el puesto original está dentro de la famosa plaza conocida como ‘El Borundita’, y la más reciente a unos cuantos metros, en un local frente al fraccionamiento Villas Solares.Bueno, entremos en materia. ¿Qué los hace tan ricos? Para empezar la variedad. En Diablitos no hay una sola salchicha, hay cuatro. El Diablito Original lleva Frankfurt de pavo; el Súper Diablito dos piezas de foot long de puerco; el Angus se prepara con una salchicha 100 por ciento de res de cuarto de libra de la marca Cotsco; y el Monster media libra de salchicha John Morrel.Consideradas estas opciones, se puede pedir el hot dog original, con tocino, frijoles y queso cheddar, o bien, algunas de las versiones que los hacen aún más apetecibles.Está el Angelito, con tocino, salami y queso Philadephia; el Chamukín, con tocino, jamón y queso blanco; y finalmente el Diablihawaiiano, con tocino, piña, jamón y queso blanco.Hecha la elección, te entregan el hot dog para que lo prepares a tu gusto con cualquiera de los ingredientes que hay en la barra: champiñones, doritos, chiles toreados, cebollas preparadas, queso panela, pepinillos, tomate y curtidos, además de salsas como la que mezcla toreados en BBQ, o la de chipotle en crema con toque de chile de árbol.Si el antojo es incontrolable, puedes pedir papas monster, papas cheddar, banderillas o aros de cebolla.En la sucursal de Villas Solares también preparan boneless de 300, 500 y 1000 gramos bañadas en BBQ, Búfalo o Louisiana, acompañadas de papas.¿Aún con huequito qué llenar? Atrévete a probar un chicken n’ waffle, con una buena carga de miel.Diablitos Súper Hot DogsSucursal BorunditaCalle Valle del SolFrente al Colegio Santa FeSucursal SolaresCalle Valle del SolFrente a Villas SolaresHorario: abierto de domingo a jueves de 11:00 a.m. a 12:00 a.m.Viernes y sábado el cierre es a las 3:00 a.m.

