Brebaje de los diosesCinco lugares en la ciudad donde puedes disfrutarlo emparejado con un delicioso postre, tamales, churros, o lo que te sugieran en cada lugarCynthia Camacho / El Diario“Qué tan santo es el chocolate, que de rodillas se muele, juntando las manos se bate y mirando al cielo se bebe?” reza un dicho popular.Para rendirle tributo entonces a esa santidad y saborear ese brebaje de los dioses, te sugerimos los siguientes cinco lugares en la ciudad donde puedes disfrutarlo emparejado con un delicioso postre, tamales, churros, o lo que te sugieran en cada lugar.Café San AngelAdolfo de la Huerta 245, en estacionamiento de Río Grande MallAbierto de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Domingos de 4:00 a 10:00 p.m.El chocolate que aquí se sirve en 100 por ciento cacao y lo puedes disfrutar con un cheesecake con fresas; pastel de chocolate, de zanahoria o un brownie vegano.El Chocolate Nube es la bebida de la temporada en Café San Angel, hecha con Cacao artesanal 100 por ciento puro de la Finca Los Saraguatos en Tabasco, leche, esencia de avellana, crema batida y chocolate líquido.Café UnicoAvenida Paseo Triunfo de la República casi esquina con López MateosPlaza Triunfo, local 5 frente a TelcelAbierto de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.Si te gusta la Nutella, debes venir a Café Único a probar el ‘Chocolate Nutella’, preparado con una combinación entre la famosa crema de chocolate y avellana, y el chocolate Mayordomo, traído desde Oaxaca.También te ofrece el chocolate amargo con esencia de canela, crema batida y un dulce bombón que te alegrará el alma.Puedes combinar tu chocolate con una selección de deliciosos postres en la carta, unos waffles o un panini.Churrería y Chocolatería El CurroCalle Thomas Alba Edison 1049, a una cuadra de la Avenida de Las AméricasTeléfono: 656 675 23 20Abierto de martes a domingo de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.Domingos de 9:00 a.m. a 10 p.m.Con su decoración vintage y su atmósfera confortable, este lugar te hace sentir como en la casa de los abuelos.El chocolate aquí lo sirven con malvaviscos en tarritos de barro, y lo mejor es que lo puedes acompañar con unos deliciosos churros.Los churros de textura crujiente pueden ser glaseados con diferentes sabores a elegir, como Kahlúa, Lechera, cajeta, fresa, chocolate, cereza, amaretto, piñón, nuez, rompope, horchata, grosella, o jarabes y mermeladas naturales. Si además de los churros te queda espacio para más, la oferta en El Curro va más allá: hay buñuelos; tamales de pollo en rojo, pollo en verde, frijoles con queso, de mole, de chicharrón prensado, de dulce con anís y pasitas, y de elote. También hay sopes y enchiladas.Casa Polanco ReposteríaIsaac Newton 906, colonia Del FuturoTeléfono: (656) 753 73 87Abierto de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.De entrada, te recibirá el aroma del grano de café tostado, pero el chocolate con crema batida o malvaviscos te hará caer en la tentación.Lo puedes acompañar con panettone, un delicioso pastel de frutas de temporada, o un croissant de chocolate.Además, para que te animes, los martes está al 2x1 en bebidas de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.Café Veracruzano de JuárezPlaza de las AméricasUbicada en Avenida Benjamín Franklin 3220Teléfono: 616 97 74Abierto de lunes a domingo en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.Como su nombre lo dice, en este café encontrarás delicioso chocolate traído desde Veracruz, que puedes acompañar con un tamal preparado al estilo veracruzano de pollo en chile rojo y envuelto en hoja de plátano.Este lugar cuenta con un prestigio ganado desde 1997 por el sabor de su café que viene de una región circundante a Coatepec, Veracruz, y se compra directamente a campesinos de una región reconocida a nivel mundial como zona cafetalera.

