Plaza Sésamo ¡Vamonos de fiesta!

El simpático Monstruo Comegalletas, Óscar el Gruñón, Archibaldo, Rosita, Big Bird y, por supuesto, Elmo, de Plaza Sésamo, harán del penúltimo fin de semana del año uno muy divertido y lleno de aprendizaje para toda la frontera a través de ‘Sesame Street Live! Let’s Party!’.Este espectáculo, que traerá a El Paso, Texas, a los entrañables personajes de la serie televisiva que estrenó en 1972, es un show interactivo que se desenvuelve en una de las calles más famosas y divertidas del mundo al momento en el que Elmo y sus amigos deciden planear una fiesta.Cuando el telón se abra el sábado 22 y domingo 23 de diciembre en funciones de 10:30 de la mañana y 2:30 de la tarde, pequeños y grandes poco a poco cederán a los temas musicales de la puesta en escena y a los bailes de los personajes, quienes tienen ideas muy distintas acerca de cómo divertirse, pero con ayuda del público lograrán hacer una gran fiesta.Al final, ‘Sesame Street Live! Let’s Party!’ busca dejar en cada uno de sus espectadores una reflexión acerca de que significa la amistad y de lo que se puede lograr por medio del trabajo en equipo con canciones como ‘I love trash’ y ‘C is for Cookie’, además de actividades como hacer un muñeco de nieve con Elmo y bailar con Rosita.Los boletos para las cuatro funciones de la obra en el Teatro Abraham Chávez se pueden conseguir en www.ticketmaster.com por un costo que va desde los 25 y hasta los 60 dólares.Plaza SésamoTeatro Abraham Chávez (1 Civic Center Plaza, El Paso, Texas)Sábado 22 y domingo 23 de diciembreFunciones de 10:30 a.m. y de 2:30 p.m.Boletos a la venta en www.ticketmaster.comCosto: Desde 25 y hasta 60 dólares

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.