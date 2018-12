Empieza la celebración

Christmas Wonderland Holiday Spectacular, el que se anuncia como “uno de los espectáculos más encantadores de todos los tiempos” llegará a The Plaza Theatre mañana a las siete de la tarde.Durante el evento, la ciudad dará la bienvenida a la época navideña a través del colorido, la música y las historias que forman parte de las celebraciones tradicionales.La magia sucederá en la actuación de un elenco que, con brillantes disfraces y animadas coreografías, representará a Santaclaus y a todos los personajes que lo acompañan en el Polo Norte.El programa musical para esa noche incluye temas como "White Christmas," "Winter Wonderland," "Jingle Bells," "Away in a Manger," "Let it Snow," "Silent Night," "Hark the Herald Angels Sing", "Rockin' Around the Christmas Tree" y "O Holy Night," entre otros clásicos de la temporada.Sin duda, se trata de un espectáculo que disfrutarán los más pequeños, pero también los mayores, para quienes será una invitación a recordar los días felices de la infancia.Christmas Wonderland Holiday Spectacular at The Plaza8 de diciembre, 2018.7:00 de la tardePlaza Theatre1 Civic Center Plz, El Paso 79901Admisión: de 25 a 60 dólaresEntradas disponibles en Ticketmasterhttps://www1.ticketmaster.comMás información: 1 915 534 06 09