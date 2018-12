Coronan la obra de Freddie Mercury

La academia de danza Dancers Studio presenta el próximo 16 de diciembre el espectáculo ‘Queen the King’, dedicado a la figura de Freddie Mercury, vocalista de Queen.Karla Fernández, directora de Dancers Studio, define a ‘Queen the King’ como un espectáculo de danza con música en vivo, que presentará cuadros de danza aérea, jazz, hip hop, y danza acrobática.La parte musical será interpretada por el grupo Mantarraya, quienes recientemente presentaron el concierto homenaje ‘God Save the Queen’.La directora señala que el espectáculo se centra en la historia personal de Freddie Mercury desde su niñez y sus pasos hasta liderar la banda Queen. La historia se contará por medio de 16 números de danza en los que participan 60 bailarines de tres años en adelante.“El espectáculo tiene duración de una hora y 15 minutos. Es enfocado a la familia y al público en general que vibre con la música de Queen”.Acerca de Dancers Studio*La academia se estableció en 2004 y desde entonces se ha dedicado a promover la danza.*En su estudio se imparten clases de danza aérea, jazz, hip hop, ballet acrobático, ritmo latino y yoga a niños desde los tres años, hasta adultos entusiastas de la danza.*Cada año presenta dos grandes eventos. El año pasado presentaron los espectáculos basados en los musicales de ‘Hairspray’ y ‘¿Dónde está la Navidad?’.Queen the KingEspectáculo presentado por Dancers Studio16 de diciembre5:00 p.m.Centro Cultural Paso del NorteBoletos: 150 pesosA la venta en Dancers Studio(Ubicado en avenida Tomás Fernández y Antonio J. Bermúdez, centro comercial del Parque, 8751-8)Informes al teléfono 625 77 95Números que verás ese día:‘Don’t Stop Me Now’ (Apertura)‘Bycicle Race’ (Aéreo Columpio - Grupo aéreo II y III).‘Crazy Little Thing Called Love’ (Jazz Babies y Juniors Acrobática).‘Living on my Own’ (Jazz Teens)‘The Show Must Go On’ (Ballet super stars y rapel)‘Save Me’ (Ballet babies y Juniors)‘I Want To Break Free’ (Ballet teens)‘Radio Gaga’ (Hip hop)‘A Kind of Magic’ (Aéreo tela – Grupo aéreo I)‘Another One Bites the Dust’ (Jazz Juniors)‘Princes of the Universe’ (Aéreo Aro, Slingas, Tela – Grupo Avanzado)‘Under Pressure’ (Hip Hop Juniors)‘Killet Queen’ y ‘We Will Rock You’ (Teens Hip hop)‘Bohemian Rhapsody’ instrumental (Aéreo Umbrellas)‘Bohemian Rhapsody’ (Cuadro Final)‘We Are the Champions’ (Coda)