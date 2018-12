Pretextos sobran

La liguilla de futbol mexicano está por concluir, pero los pretextos para ver tu deporte favorito con un tarro de cerveza, una deliciosa comida o botana y en compañía de amigos siguen con los partidos de la NFL.La emoción de ver un partido fuera de casa y en un lugar donde puedas escapar unas horas de la rutina es toda una experiencia, y aquí te sugerimos algunos de los lugares más recomendados para disfrutar de los partidos en familia o con amigos.Playa BichisSucursal San LorenzoLaguna de Tamiahua 220, local 36 (atrás de la iglesia de San Lorenzo)Teléfono: 617 17 54Sucursal Gómez MorínBoulevard Gómez Morín 8125Teléfono: 648 20 48Horario:8:00 a.m. a 11:00 p.m. todos los días en las dos sucursales.La Chopería(Pantallas HD)Avenida Lincoln 971, zona PronafTeléfono: 611 01 42www.lachoperiajuarez.comEl Santo PezRestaurante bar de tacos y mariscos estilo Baja CaliforniaCalle Pedro Rosales de León 7143 a un costado de Galerías TecPlaza AnkaraTeléfono: 703 75 87La IngrataRestaurant BarCalle Valle del Sol 1950, Plaza del AngelTeléfono: 233 06 89Horarios:Lunes a miércoles: 8:00 a.m. a 11:00 p.m.Jueves a sábado: 8:00 a.m. a 2:00 a.m.Domingo: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.AplebeesSucursalesTriunfo: Paseo Triunfo de la República 3333, colonia Monumental,Teléfono: (656) 616 74-69Misiones: Boulevard Teófilo Borunda 8681, colonia Partido Iglesias, Teléfono: +52 Teléfono: (656) 648 23 89Las Torres: Avenida de las Torres 2111, centro comercial Las Torres.Teléfono: (656) 681 01 15Misiones: Avenida Teófilo Borunda 8681, colonia Partido IglesiasTeléfono: (656) 648 23 89La Cabaña Steak HouseSucursal Misiones, teléfono 648 41 90Sucursal Carretera Panamericana, teléfono 633 06 60www.restaurant-lacabana.comChile’s Cocina BarAvenida Tecnológico3005-1, Plaza DiamanteTeléfono: 617 04 95www.facebook.com/Chiles Cocina & Bar

