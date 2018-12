Celebración con jazz y pop

Imagina un concierto en que géneros tan diversos como soul, jazz y pop coincidan en un repertorio de canciones navideñas…La noticia es que este deseo se cumplirá sobre el escenario del Plaza Theatre el próximo 13 de diciembre a las 7:00 de la tarde y el responsable no podía ser otro sino el saxofonista Dave Koz, acompañado por cuatro talentosos invitados.Mindi Abair, intérprete de pop, blues, saxofonista y cantante; Jonathan Butler, guitarrista y cantante sudafricano; Keiko Matsui, tecladista japonesa y Sheléa, joven vocalista que será presentada durante el espectáculo, conforman el grupo de amigos que, junto a Koz, darán a la temporada un sonido renovado y lleno de vitalidad.El espectáculo presenta nuevas versiones de los clásicos de la época, adaptadas a todos los horarios y ambientes; desde el desayuno en familia en la víspera de Nochebuena, hasta las celebraciones a la hora de la cena.Es así como ‘Silver bells’, ‘Santaclaus is coming to town’, ‘Winter Wonderland’ y ‘Feliz Navidad’, entre otras muchas canciones se han transformado para sonar como éxitos del momento a lo largo de los más de 20 años que Koz ha dedicado a la música y particularmente a los temas de Navidad.De modo que, si te cuentas entre los que aman los villancicos, no querrás dejar pasar esta ocasión.Dave Koz & FriendsChristmas Tour 201913 de diciembre, 2019.7:00 de la tardePlaza Theatre125 Pioneer Plaza, El Paso, TX 79901Admisión: de 45 a 97 dólaresEntradas de venta en Ticketmaster:https://www1.ticketmaster.com/dave-koz-friends-christmas-touro disponibles al teléfono: 1-800-745-3000Más información: 915 231 11 00

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.