Además de una expresión estética, la moda es reflejo de la sociedad y del momento en el que surge.Esta relación ha sido explorada por Guadalupe Daniel Ramírez, originario de El Paso, a lo largo de más de 15 años de trayectoria en el diseño de alta costura.Estas inspiraciones, manifiestas en la confección de piezas únicas, encontrarán un lugar en un desfile que se llevará a cabo el sábado 1 de diciembre en El Paso Zoo Pavilion a las seis de la tarde y donde se presentarán cuatro de las colecciones del artista.La primera de ellas, titulada ‘Economy Triangle’, tiene como punto de partida la recesión económica que se vivió durante el año 2010 en Estados Unidos y exhibe una serie en la que predominan los cortes geométricos, principalmente triangulares.‘Ying yang Swan’, su segunda colección, es protagonizada por los colores blanco y negro sobre diseños sofisticados. Este conjunto se presentó por primera ocasión en ‘The Crowne Plaza Hotel’, en 2011, durante un desfile con la temática de la detección oportuna de los cánceres de mama y cervicouterino.Posteriormente, la colección ‘Paper Dolls’, elaborada como una memoria de infancia, evocaba los momentos y texturas de la niñez del diseñador y su hermana y se dio a conocer en un evento a beneficio de los niños necesitados.Ahora, ‘#4 La Catrina Fashion Show’ exhibirá estas tres primeras colecciones a las que se sumará una, inspirada en el trajes sastre del catrín y en el dramatismo de los sombreros de ala ancha, las rosas rojas, el encaje fino y las transparencias de su representación femenina.La correspondencia temática, explicó el diseñador, es el movimiento #Metoo, a través del que salieron a la luz en fechas recientes numerosos casos de hostigamiento y abuso sexual.En total, el evento reúne 42 vestidos que se podrán apreciar de mejor manera en la participación de 21 modelos de Ciudad Juárez y El Paso.Para Ramírez, este desfile es especial no solo por trazar la línea temporal de su historia, sino por ser una iniciativa a beneficio de las causas que más lo han motivado: la lucha contra el cáncer y el apoyo a los niños en situación de vulnerabilidad.Bienvenida y aperitivos6:00 a 7:00 de la tardeDesfile de las dos primeras colecciones7:00 a 7:30 de la tardeIntermedio:Palabras del doctor Luis Padilla Paz, Ginecólogo.Mensaje de las dos fundaciones beneficiarias.Desfile de las dos últimas colecciones8:oo de la nocheBebidas y clausura9:30 de la noche#4 La catrina Fashion ShowGuadalupe Daniel Ramírez1 de diciembre, 20186:00 de la tarde a 9:00 de la nocheEl Paso Zoo, Pavilion, El Paso TxAdmisión: 20 dólares por personaEvento a beneficio de Bowie Bears of the 80’s Annual Toy Drive y Angel’s BuddiesTrae un juguete Nuevo para apoyar esta iniciativa.Conoce más sobre el trabajo de Guadalupe Daniel Ramírez:

