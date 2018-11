¡Llegó la Navidad!

Prepara a tus sentidos para que este 27 de noviembre, la magia de la Navidad te invada de la manera más avasallante.Ese día, a las 8:00 de la noche el teatro Abraham Chavez en El Paso será el escenario de ‘A Magical Cirque Christmas’, un espectáculo multidisciplinario para todas las edades que te hará cantar los villancicos tradicionales y también sorprenderte.Los productores del éxito teatral de Broadway ‘The Illusionists’ están detrás de este espectáculo que reúne a algunos de los artistas circenses más sobresalientes de todo el mundo.‘A Magical Cirque Christmas’ lo tiene todo: asombrosos números de magia, actos circenses que te dejarán sin aliento y los villancicos que todos conocemos interpretados en vivo.Este show te transportará a la era dorada del entretenimiento a través del talento que verás en escena, asombrosos vestuarios, y también algo de comedia.Sorprendentes participantesEn ‘A Magical Cirque Christmas’, conocerás al dúo Trascend, formado por la pareja de acróbatas Tyce y Mary Nielsen.Ellos han sido parte del elenco de Cirque Su Soleil en sus espectáculos alrededor del mundo, y se dieron a conocer de forma masiva a raíz de su participación en el programa ‘America’s Got Talent’.La pareja de artistas, ella bailarina profesional y él clavadista extremo, contrajeron matrimonio hace siete años, y son padres de un niño.Ellos participan en un acto que te dejará sin respiración, en el que combinan sus habilidades en el trapecio y además una rutina de patinaje sobre una pequeña plataforma.El número que los lanzó a la fama en ‘America’s Got Talent’ dejó a los jueces boquiabiertos cuando Tyce, desde un trapecio a varios metros de altura, arroja a su esposa Mary por los aires y vuelve a atraparla.La pareja se especializaba únicamente en el trapecio, pero desde que trabajaron junto a una pareja de patinadores en un crucero, decidieron incluir una rutina similar en sus presentaciones.De acuerdo a un artículo aparecido en el portal The Spokesman-Review, Tyce padece de Keratocono, un problema visual que no le ha impedido sorprender a miles de espectadores alrededor del mundo junto a su esposa Mary.A Magical Cirque Christmas27 de noviembre8:00 p.m.Teatro Abraham Chavez en El PasoBoletos: Desde 29.75 hasta 79.75 dólares más impuestosDisponibles a través de www.ticketmaster.com, al teléfono 800-745-3000, y en taquilla del The Plaza Theatre.

