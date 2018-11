Se va adueñando de la calle

Las opciones ricas y nutritivas cada vez se encuentran más a la mano, la chatarra ya no es dueña absoluta de la calle y con salir a caminar te puedes llevar una grata sorpresa.Así, transitando por una zona que concentra actividad académica y cultural, ya que un par de universidades, un teatro, una escuela de artes y hasta un kínder están por ahí, Pimentos aparece como un oasis en el desierto.Y es que en un área donde la variedad está al interior de una tortilla de harina –que si de verde, de rojo o de frijolitos-, la alternativa a los burritos se presenta en un tazón que contiene una deliciosa mezcla de arroz blanco o integral como base, complementos que varían y que pueden ser garbanzo, lentejas, frijol negro, brócoli, col morada, zanahoria y germinado de soya (todo al cocinado al vapor), y una proteína a elegir entre res y pollo, muy bien sazonada.A esta ricura que se vende a 50 pesos, se le puede agregar aceite de oliva, salsa sriracha y salsa soya. Para beber, hay un rico té verde con toque cítrico.Pimentos es fácilmente reconocible. Un módulo pequeño que carga con los contenedores de todos los ingredientes mencionados es movido por una bicicleta. Una gran sombrilla guinda en lo alto hará más fácil que lo ubiques, parado justo frente al kínder Francisco Gabilondo Soler Cri Cri.Patricia Barraza, quien cocina y atiende el ‘food bike’, me platica que tiene poco más de un mes sirviendo su comida nutritiva de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde.Dice que ella antes hacía tortas, pero que la idea de los tazones fue del novio de su hija, Pedro Silva. Él seguido está también en el lugar, pero desde que dan servicio a domicilio se va a hacer entregas.PimentosCalle ManilaFrente al kínder Cri Cri e ICBHorario: de lunes a viernes 10:00 a.m. a 3:00 p.m.Para servicio a domicilio llame a los teléfonos (639) 102-13-54 y (001915) 701-7524

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.